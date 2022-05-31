"Были насыщены отчаянием": Елена Зеленская вспомнила первые дни войны

Первая леди Украины Елена Зеленская вспомнила первые дни войны. Она призналась, что тогда не понимала, что делать, но была поражена тем, как действуют украинцы.

Жена президента Елена Зеленская вспомнила, какими были для нее первые дни войны в прямом эфире национального телемарафона. Также она рассказала о 24 февраля и узнала о войне.

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Елена Зеленская рассказала о первом дне войны

Первая леди рассказала, что не любит вспоминать утро 24 февраля. Тогда она очнулась от взрывов и уже не видела президента в постели.

Не очень люблю это воспоминание, мне кажется, ни для кого то утро не было самым счастливым в нашей жизни. Я помню, что я проснулась от странных взрывов, которые слышались вокруг Киева, видимо, повсюду. Мужа уже не было рядом. Я вышла в соседнюю комнату, увидела, что он уже одет,

– вспомнила Елена Зеленская.

"Это был последний раз, когда я его видела в костюме и рубашке. Даже не понимаешь, что спрашивать. Автоматически спрашиваешь, что произошло. Он сказал "началось" и уехал. С этого момента мы почти не виделись", – добавила она.

Как чувствовала Зеленская в первые дни

Елена Зеленская призналась, что была растерянной и не понимала, что делать и как уберечь детей. Но тогда ее утешали украинцы и их уверенность в победе.

"Ты не понимаешь, что делать с детьми, оставаться, где тогда оставаться, что делать. Первые дни были насыщены отчаянием, пожалуй, как у всех, но с тех пор я помню даже написала сообщение в соцсетях, когда видела наших людей, что они делают, как они ведут себя, меня переполняла гордость за то, что мы такие. Я была сразу уверена, что мы победим. На нас просто не нужно было нападать. Но я уверена, что мы выдержим. Просто хочется побыстрее", – поделилась первая леди Украины.