Был зол и возмущен, – участник "Холостячки" рассказал, какой на самом деле была первая вечеринка

В пятницу, 17 сентября, стартовал второй сезон шоу "Холостячка" со Златой Огневич. На первой вечеринке звезда отобрала 16 мужчин, которые продолжили борьбу за ее сердце. Один из них – Максим Тарапата – рассказал о закулисье проекта.

Над романтическим реалити-шоу "Холостячка" второй год подряд работает большая команда профессионалов, а первая героиня Ксения Мишина обрела счастье на проекте. Однако многие зрители до сих пор не верят, что под прицелом камер все по-настоящему.

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Опровергнуть слухи о сценарии и игре решил 32-летний Максим Тарапата, которому Злата Огневич дала пропуск в следующий выпуск. Он признался, что, вероятно, не все мужчины вели себя естественно, ведь конкуренция и желание привлечь внимание "очень красивой женщины" брали верх.

Здесь нет игры, здесь настоящие живые эмоции. В таких обстоятельствах, наверное, порой, ведешь себя не совсем естественно, как в жизни. Но это все по-настоящему,

– заявил участник "Холостячки".

На первой вечеринке, которая длилась 30 часов, Максим с Сергеем Тарасовым устроили для Златы чайную церемонию. Однако то, что чаевничать они будут втроем, стало неожиданностью как для одного, так и для другого мужчины.

"Это было испытание! Сейчас смотреть это очень весело, но тогда я был вне себя. Я не знал, что делать, я был зол и возмущен", – признался Максим.



Чайная церемония на первой вечеринке шоу "Холостячка" / Фото из инстаграма проекта

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Отвечая на вопросы фолловеров, Максим Тарапата признался, что самое сложное на шоу "Холостячка" – справиться с эмоциями.

"Когда на моих глазах мужчины добиваются внимания Златы, когда Злата обращает внимание не на меня, а на других, нужно брать себя в руки и достигать цели – того, чего хочу я", – поделился соучредитель компаний в Шанхае.