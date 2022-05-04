В Италии проходят репетиции 66-го музыкального конкурса Евровидения, где звезды могут лучше друг с другом познакомиться и обменяться впечатлениями. По словам Моники в интервью 24 каналу, они виделись несколько раз.

Полный разговор В этом году Евровидение должно быть об Украине – представительница Литвы о войне и выступлении на конкурсе

Самым чувствительным был момент, когда мы с одним из участников группы пели песню "Калина", которую я выучила. Я показала им видео, снятое моими друзьями в Литве. Сотни людей пели эту песню. Их это очень тронуло. Это был еще один особый момент – объединение песней,

– рассказала артистка.



Моника Лю и Kalush Orchestra / Фото с инстаграмма певицы

Моника Лю добавила, что украинским исполнителям обязательно нужно выступать на Евровидении, ведь "Путин бы только и того хотел, чтобы они сидели где-нибудь под землей, но этого не произойдет".

"Я считаю, что Евровидение в этом году должно быть об Украине. Если это поможет Украине выиграть войну, Украина должна победить на Евровидении. Производительность Kalush Orchestra очень сильна. Накануне я видела их репетицию. Это очень сильно, энергично и аутентично. Это круто!" – добавила представительница Литвы на Евровидении.