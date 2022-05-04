Наразі в Італії проходять репетиції 66-го музичного конкурсу Євробачення, де зірки можуть краще один з одним познайомитись та обмінятись враженнями. За словами Моніки в інтерв'ю 24 каналу, вони бачились кілька разів.

Повна розмова Цього року Євробачення має бути про Україну, – представниця Литви про війну й виступ на конкурсі

Найчутливішим був момент, коли ми з одним з учасників гурту співали пісню "Калина", яку я вивчила. Я показала їм відео, яке зняли мої друзі в Литві. Сотні людей співали цю пісню. Їх це дуже зворушило. Це був ще один особливий момент – об’єднання піснею,

– розповіла артистка.



Моніка Лю та Kalush Orchestra / Фото з інстаграму співачки

Моніка Лю додала, що українським виконавцям обов'язково потрібно виступати на Євробаченні, адже "Путін би тільки й того хотів, аби вони сиділи десь під землею, але цього не станеться".

"Я вважаю, що цьогорічне Євробачення повинне бути про Україну. Якщо це допоможе Україні виграти війну, Україна повинна перемогти на Євробаченні. Продуктивність Kalush Orchestra дуже сильна. Напередодні я бачила їхню репетицію. Це дуже сильно, енергійно та автентично. Це круто!" – додала представниця Литви на Євробаченні.