Мероприятие в поддержку Украины The Voice of Peace ("Голос мира") должно было состояться 15 мая в курортном городе Бургас. На благотворительном концерте согласились выступить болгарские и украинские артисты, в частности, Екатерина Бужинская. Однако за два дня до события певица отказала организаторам.

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Почему Бужинская отказалась от благотворительного концерта в Болгарии

Звезда пожаловалась, что организатору концерта неважно, на каком языке он будет проходить. Все потому, что болгарин Васко Младенов, участник шоу "Холостячка" в Украине, будет петь российские песни. Это категорически не устраивает Екатерину Бужинскую. Поскольку пиарщица певца так и не изменила его репертуар, артистка отказалась от участия.

Неужели не вызывает когнитивного диссонанса то, что вы делаете благотворительный концерт для помощи детям Украины, пострадавшим от оккупанта, на языке оккупанта?.. Я отказываюсь участвовать, потому что уважаю свой народ! Это наша общая честь и достоинство! И фундаментальный вопрос для Украины,

– резко заявила артистка.

Следом за ней организатору отказали танцевальные коллективы и певицы из Украины – Татьяна Доканина, Татьяна Гуцал, Оксана Терещенко, Светлана Мирвода.

Афиша концерта, от которого отказалась Бужинская / Фото с инстаграма певицы

Более того, Екатерина Бужинская публично упрекнула Васко Младенову.

У меня отдельный вопрос к болгарскому певцу! Неужели у вас в репертуаре нет песен на болгарском, что вы поете на русском? Неужели вы сами себя так сильно не уважаете?

– поинтересовалась звезда.

Интересно, что Екатерина Бужинская не отказалась от идеи помочь украинским детям-беженцам. Она пообещала организовать свой концерт, где не будет российских песен: "Мы организуем отдельный концерт, где все будет логично и правильно. Работаем над организацией, ждите новостей".

Полный текст публикации Екатерины Бужинской:

Я в Болгарии долгое время. И первое, что я сделала – выучила болгарский язык. Мне очень хотелось больше понимать народ, с которым я сейчас живу и донести правду о том, что происходит в Украине. Я пою на украинском, болгарском языках. И меня удивляет, что через 30 лет некоторые болгары не отличают украинцев от россиян. В Болгарии этим "руснаци" называют всех, кто из постсоветских стран. И пора положить этому конец.

Вот почему я отказываюсь участвовать в благотворительном концерте, якобы в поддержку детей, пострадавших от войны. Организатору Ангелу Рангелову неважно, на каком языке будет проходить концерт.

Я предупредила организатора, как только узнала о том, что будут русские песни и Васко Младенов будет петь на русском. Воспитанно, дипломатично, попросила его пиарщицу и организатора исправить ситуацию, иначе я отказываюсь от участия. Вроде бы пообещали исправить, а потом все же программа осталась такой же. Потому я не буду петь в этом концерте. А со мной отказываются от участия Татьяна Доканина, Татьяна Гуцал, Оксана Терещенко, Светлана Мирвода и танцевальные коллективы из Украины.

У меня отдельный вопрос к болгарскому певцу! Неужели у вас в репертуаре нет песен на болгарском, что вы поете на русском? Неужели вы сами себя так сильно не уважаете? Или это такая провокация? И к организатору – зачем? Неужели у вас не вызывает когнитивного диссонанса то, что вы делаете благотворительный концерт для помощи детям Украины, пострадавшим от оккупанта, на языке оккупанта?

Я отказываюсь участвовать, потому что уважаю свой народ! Это наша общая честь и достоинство! И фундаментальный вопрос для Украины… Мы детям соберем деньги по-другому. Мы организуем отдельный концерт, где все будет логично и правильно. Работаем над организацией, ждите новостей.