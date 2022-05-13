Захід на підтримку України The Voice of Peace ("Голос миру") мав би відбутися 15 травня в курортному місті Бурґас. На благодійному концерті погодилися виступити болгарські та українські артисти, зокрема Катерина Бужинська. Однак за два дні до події співачка відмовила організаторам.

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Чому Бужинська відмовилася від благодійного концерту в Болгарії

Зірка поскаржилася, що організатору концерту неважливо, якою мовою він відбуватиметься. Усе тому, що болгарин Васко Младенов, який був учасником шоу "Холостячка" в Україні, співатиме російських пісень. Це категорично не влаштовує Катерину Бужинську. Оскільки піарниця співака так і не змінила його репертуар, то артистка відмовилася від участі.

Невже не викликає когнітивного дисонансу те, що ви робите благодійний концерт для допомоги дітям України, що постраждали від окупанта, мовою окупанта?.. Я відмовляюсь брати участь, бо поважаю свій народ! Це наша спільна честь і гідність! І фундаментальне питання для України,

– різко заявила артистка.

Слідом за нею організатору відмовили танцювальні колективи та співачки з України – Тетяна Доканіна, Тетяна Гуцал, Оксана Терещенко, Світлана Мирвода.

Афіша концерту, від якого відмовилася Бужинська / Фото з інстаграму співачки

Ба більше, Катерина Бужинська публічно дорікнула Васко Младенову.

У мене окреме питання до болгарського співака! Невже у вас в репертуарі немає пісень болгарською, що ви співаєте російською? Невже ви самі себе так сильно не поважаєте?

– поцікавилася зірка.

Цікаво, що Катерина Бужинська не відмовилася від ідеї допомогти українським дітям-біженцям. Вона пообіцяла організувати свій концерт, де не буде російських пісень: "Ми організуємо окремий концерт, де все буде логічно і правильно. Працюємо над організацією, чекайте новин".

Повний текст публікації Катерини Бужинської:

Я в Болгарії довгий час. І перше, що я зробила – вивчила болгарську мову. Мені дуже хотілось більше розуміти народ, з яким я зараз живу і донести правду про те, що відбувається в Україні. Я співаю українською, болгарською мовами. І мене дивує, що за 30 років деякі болгари не розрізняють українців від росіян. В Болгарії цим "руснаци" називають усіх, хто з пострадянських країн. І настав час покласти цьому край.

Ось чому я відмовляюсь брати участь у благодійному концерті нібито на підтримку дітей, що постраждали від війни. Організатору Ангелу Рангелову неважливо, якою мовою відбуватиметься концерт.

Я попередила організатора, щойно дізналась про те, що будуть російські пісні і Васко Младенов співатиме російською. Виховано, дипломатично попросила його піарницю та організатора виправити ситуацію, інакше я відмовляюсь від участі. Ніби пообіцяли виправити, а потім все ж програма лишилась такою ж самою. Тому я не буду співати в цьому концерті. А разом зі мною відмовляються від участі Тетяна Доканіна, Тетяна Гуцал, Оксана Терещенко, Світлана Мирвода та танцювальні колективи з України.

У мене окреме питання до болгарського співака! Невже у вас в репертуарі немає пісень болгарською, що ви співаєте російською? Невже ви самі себе так сильно не поважаєте? Чи це така провокація? І до організатора – навіщо? Невже у вас не викликає когнітивного дисонансу те, що ви робите благодійний концерт для допомоги дітям України, що постраждали від окупанта, мовою окупанта?

Я відмовляюсь брати участь, бо поважаю свій народ! Це наша спільна честь і гідність! І фундаментальне питання для України… Ми дітям зберемо гроші інакшим способом. Ми організуємо окремий концерт, де все буде логічно і правильно. Працюємо над організацією, чекайте новин.