Пока еще неизвестно, какое название будет иметь фонд, однако Хливнюк днем ранее заявил, что твердо намерен помогать финансово украинцам.
К слову Группа "Бумбокс" запустила стильный мерч в стиле ВСУ: первая партия разлетелась как "пирожки"
В скором времени, мир увидит мой благотворительный фонд, который будет заботиться, кроме гуманитарных миссий, крыльями/глазами для нашей защиты! Слава Украине! Вместе победим!
– написал лидер группы "Бумбокс".
На фото мужчина держит в руках совершенный беспилотник, помогающий украинским военным для разных задач. В комментариях подписчики Андрея признались, что доверяют артисту и помогут средствами. Следует обратить внимание, что фонд решил создать именно лидер коллектива Андрей, а не вся группа "Бумбокс".
Андрей Хливнюк запускает собственный благотворительный фонд / Фото из инстаграмма певца
Благотворительные фонды звезд
Отметим, что такая практика, когда публичные люди создают собственные фонды для различных потребностей, распространена.
- К примеру, одним из самых ярких примеров является Сергей Притула, собравший сумасшедшие средства для войск. Одна из последних сумм – 600 миллионов гривен украинских взносов для закупки "Байракторов".
- Фонд для помощи украинцам в начале полномасштабного вторжения возобновила дочь Андрея Кузьменко Барбара.
- Своим фондом украинским больницам и детям помогает Маша Ефросинина – многие концерты за границу собирали деньги именно в ее фонд.