Пока еще неизвестно, какое название будет иметь фонд, однако Хливнюк днем ранее заявил, что твердо намерен помогать финансово украинцам.

К слову Группа "Бумбокс" запустила стильный мерч в стиле ВСУ: первая партия разлетелась как "пирожки"

В скором времени, мир увидит мой благотворительный фонд, который будет заботиться, кроме гуманитарных миссий, крыльями/глазами для нашей защиты! Слава Украине! Вместе победим!
– написал лидер группы "Бумбокс".

На фото мужчина держит в руках совершенный беспилотник, помогающий украинским военным для разных задач. В комментариях подписчики Андрея признались, что доверяют артисту и помогут средствами. Следует обратить внимание, что фонд решил создать именно лидер коллектива Андрей, а не вся группа "Бумбокс".

Андрей Хливнюк
Андрей Хливнюк запускает собственный благотворительный фонд / Фото из инстаграмма певца

Благотворительные фонды звезд

Отметим, что такая практика, когда публичные люди создают собственные фонды для различных потребностей, распространена.

  • К примеру, одним из самых ярких примеров является Сергей Притула, собравший сумасшедшие средства для войск. Одна из последних сумм – 600 миллионов гривен украинских взносов для закупки "Байракторов".
  • Фонд для помощи украинцам в начале полномасштабного вторжения возобновила дочь Андрея Кузьменко Барбара.
  • Своим фондом украинским больницам и детям помогает Маша Ефросинина – многие концерты за границу собирали деньги именно в ее фонд.