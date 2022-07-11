Пока еще неизвестно, какое название будет иметь фонд, однако Хливнюк днем ранее заявил, что твердо намерен помогать финансово украинцам.

К слову Группа "Бумбокс" запустила стильный мерч в стиле ВСУ: первая партия разлетелась как "пирожки"

В скором времени, мир увидит мой благотворительный фонд, который будет заботиться, кроме гуманитарных миссий, крыльями/глазами для нашей защиты! Слава Украине! Вместе победим!

– написал лидер группы "Бумбокс".

На фото мужчина держит в руках совершенный беспилотник, помогающий украинским военным для разных задач. В комментариях подписчики Андрея признались, что доверяют артисту и помогут средствами. Следует обратить внимание, что фонд решил создать именно лидер коллектива Андрей, а не вся группа "Бумбокс".



Андрей Хливнюк запускает собственный благотворительный фонд / Фото из инстаграмма певца

Благотворительные фонды звезд

Отметим, что такая практика, когда публичные люди создают собственные фонды для различных потребностей, распространена.