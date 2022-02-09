Букмекеры Евровидения назвали вероятную победительницу отбора: интересный рейтинг

Национальный отбор Евровидения-2022 состоится уже через несколько дней, 12 февраля. Пока 8 участников готовятся к конкурсу, букмекеры ставят ставки на победителя. Ею может стать Alina Pash.

На официальном сайте Евровидения букмекеры выставили свои прогнозы на победу или проигрыш украинских участников отбора.

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У букмекеров сейчас находится один фаворит с наибольшим процентом голосов – 31% за Alina Pash. Девушка подготовила к событию две версии песни – на украинском и английском языке. Второе место сейчас отдают артистке ROXOLANA, а третье – группа Kalush Orchestra.

Вот как выглядит полный рейтинг букмекеров:

Alina Pash – 31% ROXOLANA – 23% Kalush Orchestra – 14% Michael Soul – 9% Cloudless – 7% Wellboy – 7% Barleben – 5% Our Atlantic – 5%

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Напомним, что за первое место представлять Украину в Италии сразятся:

Alina Pash – "Тіні забутих предків"

Cloudless – "All Be Alright"

Kalush Orchestra – "Стефанія"

Barleben – "Hear My Words"

Michael Soul – "Demons"

Our Atlantic – "Моя любов"

ROXOLANA – "GIRLZZZZ"

Wellboy – "Nozzy Bossy"

Почти все участники, кроме Wellboy, презентовали свои хиты – парень готовит к премьере песню 11 февраля, за день до конкурса. Поэтому за последние несколько недель фанаты уже смогли оценить композиции и выбрать любимого исполнителя или группу.

Что известно об участии Alina Pash в отборе

Еще с начала приема заявок участие Alina Pash в конкурсе обрастало скандалами. А все потому, что раньше девушка отличалась неоднозначной позицией в отношении войны в Украине: в 2018 году она должна была выступать в России, в центре Сколково. Тогда она выделяла закарпатский говор в отдельный язык и заявляла о космополитические взгляды.

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Организатором этого выступления была российская компания Bosco di Ciliegi, которая принадлежит Михаилу Куснировичу – доверенному лицу Путина на президентских выборах 2018 года. Другие запланированные концерты в Москве певица отменила. Мол, "музыке не место там, где есть шум и ненависть".

Также исполнительница продолжала сотрудничать с Иваном Дорном, который живет и работает в стране-агрессоре. В частности в 2015 году она выступала в оккупированном Крыму, куда туда ее пригласили в составе кавер-бэнда. Сначала она говорила, что летела туда самолетом, однако недавно заверила, что ехала туда на автобусе, то есть не нарушила закон Украины.