Крестная принца Уильяма уволилась из Букингемского дворца после приема Камиллы

Член британской королевской семьи уволилась после приема королевы-консорт Камиллы, где была Зеленская. Крестная принца Уильяма подала в отставку из-за неприемлемых комментариев к одному из приглашенных гостей.

Во вторник, 29 ноября, королева-консорт Камилла устроила большой прием, на который пригласила многих гостей, среди которых была и первая леди Елена Зеленская. Однако мероприятие в Букингемском дворце завершилось неприятно для одного из гостей.

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Дворец уволил работницу после приема Камиллы

Прием посетила Нгози Фулани, которая родилась в Великобритании, а сейчас возглавляет благотворительный фонд Sistah Space и помогает женщинам-жертвам домашнего насилия. После приема она рассказала, что одна из работниц дворца позволила себе некорректные комментарии по поводу ее расы. Вроде бы этот человек несколько раз переспрашивал, какова его национальность и из какого она региона Африки.

Букингемский дворец и Фулани скрыли имя этой работницы, но одна из очевидцев разговора раскрыла прессе, что это леди Сюзан Хасси.

, леди Сюзан Хасси – фрейлина покойной Елизаветы II и одна из ее ближайших подруг, служащая во дворце с рождения принца Эндрю. Она была с королевой на похоронах принца Филиппа и поддерживала других членов монаршей семьи. Также она является одной из крестных принца Уильяма.

Мы очень серьезно относимся к этому инциденту и немедленно провели расследование, чтобы установить все подробности. В этом случае были сделаны неприемлемые комментарии, вызывающие глубокое сожаление,

– комментируют представители Букингемского дворца.

Сюзан Хасси уволилась с должности работницы Букингемского дворца из-за скандала. Она попросила прощения у Нгози Фулани.

"Между тем, соответствующее лицо хотело бы выразить свои глубокие извинения за причиненные боли и немедленно отказаться от своей почетной роли. Всем членам семьи напоминают о политике разнообразия и инклюзивности, которую они обязаны соблюдать во все времена".

Скандал с расизмом, о котором рассказывала Меган

В большом интервью Опри Уинфри Меган Маркл впервые рассказала о расизме в королевской семье. Будучи беременной, она узнала, что во дворце обсуждали, насколько темной будет кожа ее первенца Арчи.

После этого скандала в СМИ предполагали, что о цвете кожи Арчи могла говорить принцесса Анна. Однако та якобы была встревожена из-за "нежелания и неспособности Меган уважать чужие традиции и культурные отличия".

Впоследствии королевские биографы определили, что это король Чарльз III, однако правдивой информацией владеют лишь Меган и Гарри. Но после скандала с фрейлиной эта история приобретает новые краски.