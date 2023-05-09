Букингемский дворец представил первые официальные портреты короля Чарльза ІІІ и королевы Камиллы

9 мая 2023, 08:56
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После коронации королевские фотографы сделали первые официальные портреты монарших супругов. Их уже представили публике.

На странице британской королевской семьи опубликовали первые портреты короля Чарльза ІІІ и королевы Камиллы. Теперь они официально позировали в новом статусе.

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Портреты короля и королевы

Чарльз ІІІ позировал перед камерой на троне в коронационном наряде. Он предстает в меховой императорской мантии с рисунками орла, лилии и эмблемами.

Не забыты и коронационные детали: корона Британской империи, Сфера суверена и Скипетр с крестом в руках.


Чарльз ІІІ / Фото с инстаграма королевской семьи

Королева Камилла позировала стоя. Она изображена в белом шелковом платье с вышивкой золотыми и серебряными нитями. Ее наряд разработан дизайнером Брюсом Олдфилдом, который шил одежду для принцессы Дианы. Поверх платья Камиллы тоже накинута мантия и на голове – корона королевы Марии.


Камилла / Фото из инстаграма королевской семьи

Совместное фото британской монаршей семьи

Букингемский дворец также представил общий портрет британской королевской семьи. На нем изображены: герцог Кентский, герцогиня и герцог Глостерские, вицеадмирал сэр Тимоти Лоренс, принцесса Анна, король Чарльз III, королева Камилла, принц и принцесса Уэльские, герцогиня Эдинбургская, принцесса Александра Кентская.

На фотографии нет двух членов семьи: это принц Эндрю и принц Гарри. Они отошли от обязанностей монаршей семьи, потому не позировали для фото.


Вся королевская семья / Фото из инстаграма королевской семьи

Что известно о коронации

  • Масштабное событие в истории Великобритании произошло 6 мая. На церемонию пригласили около 2 тысяч человек со всех уголков мира: все члены британской семьи, королевские семьи Европы, мировые лидеры. От Украины коронацию посетила первая леди Елена Зеленская и Денис Шмигаль.
  • Коронация проходила в Вестминстерском аббатстве. Чарльз III принял коронационную присягу, его смазали маслом, вручили регалии и короновали. Жена монарха Камилла тоже стала королевой.
  • Торжественная церемония завершилась выходом британской королевской семьи на балкон.

Автор: Марія Касій