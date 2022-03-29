Будут гореть в аду с Михалковым, – Игорь Кондратюк обратился к режиссерам и участникам Оскара
Источник:фейсбук Игоря Кондратюка
Украинский продюсер Игорь Кондратюк подверг критике режиссеров и участников кинопремии Оскар-2022. Он подчеркнул, что эти люди будут гореть в аду вместе с Никитой Михалковым.
В ночь на 28 марта прошла церемония вручения престижной кинопремии Оскар-2022. На ней в поддержку украинского народа была минута молчания, однако по какому поводу режиссеры и участники мероприятия не отметили.
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Игорь Кондратюк об Оскаре-2022
Участники Оскара, чтобы поддержать Украину, дополнять свои образы сине-желтой символикой. Однако режиссеры не сочли нужным вспомнить о войне во время проведения церемонии. Они лишь поддержали украинский народ минутой молчания, а в сообщении в соцсетях войну на нашей земле назвали "конфликтом, вторжением и ущербом".
Режиссеры и участники церемонии Оскара будут в аду в соседнем казане с Никитой Михалковым,
– подчеркнул Кондратюк.
Оскар-2022 и Украина
- В преддверии церемонии актер и режиссер Шон Пенн заявил, что публично уничтожит свой Оскар, если Зеленский не выступит на мероприятии.
- На что одна из ведущих церемонии Ванда Сайкес ответила, что, по ее мнению, Зеленский сейчас слишком занят. Голливуд восхищается силой украинского народа и их президента, однако следует сосредоточиться на собственных делах и не лезть в чужие.
- Зверства у нашей двери, – Камбербетч на Оскаре-2022 призвал помочь Украине.
- Гости мероприятия носили голубые ленты для поддержки украинских беженцев.
- Солидарность Украине звезды выражали и на красной дорожке Оскара, дополняя аутфиты сине-желтой символикой.
- Мила Кунис в прямом эфире Оскара заявила, что "поражена устойчивостью" украинцев.
- "А в Украине умирают люди": Шеннен Догерти отметила цинизм с Виллом Смитом на Оскаре.
- Никакого упоминания о войне, зато много глуповатых шуток, – украинцы раскритиковали Оскар.