В ночь на 28 марта прошла церемония вручения престижной кинопремии Оскар-2022. На ней в поддержку украинского народа была минута молчания, однако по какому поводу режиссеры и участники мероприятия не отметили.

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Игорь Кондратюк об Оскаре-2022

Участники Оскара, чтобы поддержать Украину, дополнять свои образы сине-желтой символикой. Однако режиссеры не сочли нужным вспомнить о войне во время проведения церемонии. Они лишь поддержали украинский народ минутой молчания, а в сообщении в соцсетях войну на нашей земле назвали "конфликтом, вторжением и ущербом" .

Режиссеры и участники церемонии Оскара будут в аду в соседнем казане с Никитой Михалковым,

– подчеркнул Кондратюк.