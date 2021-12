"Будущее будем делать мы": интервью с Еленой Усенко – представительницей Детского Евровидения

В октябре жизнь Елены Усенко из Белой Церкви круто перевернулась. Ее самая смелая мечта стала реальностью – она будет представлять Украину на Детском Евровидении-2021. Перед Парижем журналисты 24 канала успели встретиться с 14-летней звездой и разведать все детали подготовки.

Последний месяц Елена Усенко спит по несколько часов и редко бывает дома. Вместо алгебры и литературы у нее вокал, барабаны, фортепиано, гитара, а вместо домашних заданий – прямые эфиры с фанами. После победы на Нацотборе на Детское Евровидение-2021 девочка живет в бешеном ритме – съемки, репетиции, фотосессии, пресса. Более того, этот график ей нравится. Мы не стали отрывать юную артистку от творческого процесса и пришли на одну из ее репетиций.

Нашу команду ошарашил мощный вокал и безудержная энергия Елены, а вас непременно удивит, что за свои 14 лет она успела спеть с "Время и Стекло", сняться со Златой Огневич, дать отпор первому нашествию хейтеров и даже завязать с музыкой. В этом интервью раскрываем все карты о представительнице Украины на Детском Евровидении-2021.

Как выглядит репетиция Елены Усенко – видео

Елена Усенко спела песню "Важіль" и показала свою репетицию: смотрите видео

Кто и когда отвел в музыкальную школу

Лена, ты неоднократно рассказывала, что с самого детства была очень творческим ребенком. В чем это проявлялось?

В детстве, когда я была совсем маленькая, мама включала клипы Майкла Джексона, и я пробовала петь с ним и танцевать так, как он, пыталась повторять его движения. У меня также были игрушечные музыкальные инструменты – фортепиано и маленькая гитара, но я мечтала о настоящих.

Елена Усенко играет на барабанах / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Откуда такой талант к музыке, ты из семьи музыкантов?

В моей семье никто и никогда не занимался музыкой. Это лишь моя фишка, я с ней родилась.

Тебя сразу отдали в музыкальную школу или ходила на другие кружки?

В пять лет мама отдала меня на хореографию, где мы учили танцы Майкла Джексона. Я рисовала, ходила на танцы, а потом на вокал пошла.

Почему в 7 лет ты решила завязать с музыкой?

В семь лет я начала заниматься вокалом и впервые вышла на сцену. Тогда я не смогла выступить так, как этого хотел мой педагог. На меня вылилось очень много негатива, и я подумала, что это не мое.

У меня была мечта, но я прекратила учиться. Я сказала маме, что больше никогда в жизни не буду петь.

Еленой Усенко на репетиции по вокалу / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Занималась ли те три года, когда в твоей жизни не было музыки?

Я и дальше ходила на танцы – от бальных до хип-хопа, на рисование и разные кружки от школы. Радикально ничего не меняла, просто прекратила заниматься вокалом, потому что боялась сцены.

Почему дала музыке второй шанс

Как вернулась к занятиям вокалом?

Я смотрела "Голос. Дети", "Х-фактор", "Голос страны" и думала: "Как я хочу на сцену". Мама видела это и предлагала записать на вокал, но я ни в какую. Я держала позицию, что на этом ставим точку.

Немного погодя мама сказала: "Смотри, есть девочка из Белой Церкви – Настя Багинская. Она учится у Кати Комар и будет представлять Украину на Детском Евровидении. Давай попробуем?" Я сказала: "Ну, давай".

Екатерина Комар – преподавательница вокала / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Я очень боялась ехать на прослушивание. Это было стрессово, потому что я помнила, что было до этого, как относился педагог. Думала, что все преподаватели такие. Но решила попробовать, и вот к чему это привело. Я очень благодарна судьбе, что все сложилось именно так.

Когда тебе было 10 лет, мама предложила обучаться вокалу у Кати Комар. Это выглядит как продуманный ход. Действительно ли четыре года назад она хотела, чтобы ты представляла страну на международном детском конкурсе?

На самом деле мысли о Детском Евровидении появились у меня, а потом и у мамы, в 2020 году. До этого я просто занималась вокалом, потому что Катя Комар – очаровательный педагог, она моя вокальная мама.

Екатерина Комар – преподавательница вокала / Фото Валентины Полищук, 24 канал

, ученицами Екатерины Комар были представительницы Украины на Детском Евровидении –(2013 год) и(2017 год).

Помнишь свое первое выступление на большой сцене?

Мой первый выход на большую сцену был в 11 лет на "Голос. Дети". Я бы не сказала, что до этого были большие сцены. Я просто участвовала в различных конкурсах и фестивалях.

Мой первый фестиваль после того, как я начала заниматься с Катей Комар, – это Art Fest в Каменец-Подольском.

Долгое время ты была участницей группы Hot Band. Как долго он существовал? Вы пели только каверы? Каких успехов вы достигли втроем?

Я всегда занималась вокалом как сольная артистка, но в 2019 году мы с Олей Гарбузюк и Машей Ткачук создали группу Hot Band. Она просуществовала до 2020 года, недолго продержалась.

Мы решили поэкспериментировать – научиться коммуницировать в группе, работать в команде. Это интересный опыт. Мы выросли за этот год и даже попали на фестиваль "Черноморские игры". Но продолжали выступать как сольные артистки, больший акцент был на сольных карьерах.

Кто первый ушел из коллектива?

Коллектив распался, потому что Оля попала в группу Detki. И было принято решение прекратить историю с Hot Band. Там более мы очень выросли – и сольно, и научились работать в команде.

Совпадение или случайность, что как только ты начала сольную карьеру, то кардинально сменила имидж – перекрасилась в рыжий?

На самом деле я уже давно хотела перекраситься в рыжий цвет, но мама не позволяла. Хотя сама начала краситься в рыжий еще в школе. Я смотрела на маму и тоже хотела, а потом поняла, что это мне пойдет, так я буду почувствать себя собой. Я таки уговорила маму, и была очень счастлива. Так же как и сейчас.

Елена Усенко на репетиции / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Некоторое время ты выступала под псевдонимом ELLEN. Почему на Детское Евровидение едешь как Елена Усенко?

У меня никогда не было четкого псевдонима, просто я решила себя так назвать, когда выпускала песню. Я всегда выступала под своим именем – Елена Усенко. Поэтому и на Детское Евровидение я поеду как Елена Усенко. И, думаю, в будущем у меня не будет псевдонима. Мне очень нравится мое имя.

Как засветилась со Златой Огневич и "Время и Стекло"

За последние несколько лет ты успела засветиться на телевидении. Как думаешь, почему провалила этап слепых прослушиваний на "Голос. Дети" и вообще считаешь это выступление провальным?

Я не считаю, что это выступление было провальным. На тот момент я занималась вокалом всего год и уже попала на такой масштабный проект, как "Голос. Дети". Тем более группа "Время и Стекло" пригласила меня выступить с ними на концерте VISLOVO в Дворце Спорта.

Я даже думаю, что это был некоторый стимул идти дальше, потому что на сцене была невероятная атмосфера. И в тот момент, когда ко мне не обернулись, я почувствовала, что хочу этим заниматься. Я верю в судьбу, наверное, Вселенной просто надо было, чтобы я не попала на само шоу.

Благодаря "Голосу. Дети" ты выступала во Дворце спорта с в то время любимой группой "Время и Стекло". Как ты попала на концерт VISLOVO?

Сначала было молчание, а у нас не было никаких контактов, чтобы написать.

Я помню день, когда мне приходит оповещение в инстаграме, что группа "Время и Стекло" опубликовала сторис. Захожу, смотрю и там момент из интервью в "Завтраке на 1+1", где они говорят обо мне, показывают мой номер на "Голос. Дети" и говорят, что приглашают выступить вместе с ними на VISLOVO. Тогда я поняла, что это официально, со мной свяжутся.

Были классные репетиции, мы очень много времени проводили с группой "Время и Стекло". Очень весело было работать с такой сумасшедшей командой. Символично, что мы пели их первую песню "Так выпала карта".

В прошлом году ты снималась в клипе Златы Огневич на песню "Обіцяй мені". Как ты стала его частью?

Я попала в модельную школу, где через кастинг отбирали в клип Златы Огневич. Я заинтересовала режиссера и отснялась в видео на песню "Обіцяй мені". Сейчас я знакома с прекрасным режиссером Германом Неновым. Я очень верю, что когда-то он будет снимать клипы и ставить номера уже мне.

Судя по инстаграму, ты училась в вокальной академии Александра Пономарева. Почему именно эта именитая школа?

Да, я с друзьями попала на взрослый интенсив. Это три дня творческого посыла – вокал, психология, актерское мастерство, хореография, а в завершение – концерт. После каждого интенсива я отхожу еще неделю. У нас там небольшая семья, в которой тебя всегда рады видеть.

Елена Усенко на репетиции по вокалу / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Ты успела засветиться не только как певица, но и как актриса. Как попала в картину "Дорогой друг"?

В Katapulta Art Music School я начала заниматься актерским мастерством и поняла, что мне это тоже интересно. Ради эксперимента подала заявку на кастинг в киношколу. Меня взяли, и я участвовала в съемках этого короткометражного фильма.

Это был интересный опыт, но я бы не сказала, что это мое. Возможно, когда-то я к этому вернусь, потому что я – это музыка, у меня музыкальная душа.

Почему дважды "штурмовала" Нацотбор на Детское Евровидение

Ты не впервые подалась на Национальный отбор на Детское Евровидение. В прошлом году ты презентовала песню We never get free. Как думаешь, почему этот трек не "выстрелил"?

Тогда я хотела на Детское Евровидение, но когда объявляли баллы, что-то внутри сказало мне: "А может, в этом году оно мне и не надо?" Я поняла, что через год буду готова морально на миллиард процентов, а в том году была готова на 99. Да, я заняла второе место, а Саша Балабанов – первое. Это дало мне большой стимул работать дальше.

Целый год я очень много работала – писала песни, выступала на разных сценах и делала все для того, чтобы представлять Украину на Детском Евровидении этого года. Это было моей мечтой.

Елена Усенко на репетиции по вокалу / Фото Валентины Полищук, 24 канал

We never get free – это твоя авторская песня. Когда ты поняла, что можешь писать песни?

Это была моя первая авторская песня, я написала ее весной 2020 года. Мне легче всего писать песни на английском языке. Я слушаю очень много англоязычной музыки, поэтому слова будто несутся изнутри. Сейчас подключились еще и украинские, чему я очень рада.

Сколько песен в твоем арсенале?

Сначала я выпустила We never get free, потом Sunshine Baby, где я сама писала и песню, и аранжировку, впоследствии выпустила Our Memories и "Важіль".

Песен довольно много, но пока я их не выпускаю. Верю, еще в будущем у меня выйдет альбом. Я сейчас над этим работаю.

Все о песне "Важіль" и подготовке к Детскому Евровидению в Париже

Какой главный месседж композиции, с которой поедешь на Детское Евровидение?

Эти слова есть в моей песне – "надо жить, пока есть время". Потому что время очень быстро летит, и иногда мы не успеваем ловить момент. Надо наполнять жизнь прекрасным, жить в полную силу, ведь это самое важное, что у нас есть.

"Важіль" – полностью украиноязычная песня. Не боишься, что не все еврофаны поймут твой месседж?

Не боюсь. Еще до того, как мы презентовали слова на украинском и английском языках, еврофаны успели перевести ее на английский и опубликовать текст в комментариях. Поэтому многие люди уже поняли посыл моей песни.

Елена Усенко на репетиции / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Связана ли такая уверенность с тем, что украинский SHUM группы Go_A с таким восторгом приняли в Европе?

Конечно, я взяла пример с Go_A. Они показали, как важно продвигать украинский язык, потому что он невероятно благозвучный и очень красивый. И я решила написать полностью украиноязычную песню и сделать так, чтобы ее понял весь мир через мою энергетику, через мой посыл.

Идею клипа на песню "Важіль" подкинула ты?

Да, идею подала я. Даже когда писала песню, я вдохновлялась своим прошлым. И круто, что моя история откликнулась многим людям по всему миру. Мне это пишут и в инстаграме, и в фейсбуке, и даже на почту.

Елена Усенко – Важіль: смотрите клип с 9 минуты 30 секунд

Как считаешь, на твой успех в этом году повлиял яркий имидж? Или это заслуга только песни "Важіль"?

Я думаю, что в первую очередь это заслуга моего желания, моих мечтаний, а потом уже песни. Ну и моего имиджа, потому что сейчас я такая, как есть, и такая, как хочу быть. Мне, конечно, очень приятно, что многим людям нравится мой стиль.

Как выглядит твой день после победы на Нацотборе на Детское Евровидение-2021?

Дни стали еще безумнее – подготовка к Евровидению кипит, съемки кипят. Сейчас вся моя жизнь в Киеве, я даже домой редко приезжаю. У нас есть квартира в Киеве, поэтому я порой остаюсь там или у подруги, так веселее.

Я сейчас вся в творчестве – с самого утра до самой ночи. Я живу этим. И мне это очень нравится, я очень рада, что все сложилось так, как я этого хотела.

Елена Усенко играет на барабанах / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Тебя истощает этот ритм?

Нет, мне в кайф вся эта работа. Я так мечтала обо всем этом, что мне даже нетрудно просыпаться так рано или спать по нескольку часов. Я не грущу по этому поводу.

Что для тебя самое трудное в подготовке к Детскому Евровидению-2021?

На самом деле нет ничего трудного. Со мной работает дружеская и творческая команда, мы слышим друг друга, это самое важное. В работе проблем вообще никаких нет. Ну, конечно, хотелось бы побольше спать, потому что это все-таки здоровье.

Однако я понимала, на что шла, когда подавалась на Детское Евровидение. Я уже знаю, что буду немного скучать по всему этому. Это сейчас кажется, что так важно просыпаться в три ночи, куда-то ехать в пять утра, но потом я захочу вернуться в это время.

Твой номер в Париж уже готов?

Он почти готов. Мы сейчас работаем над номером, над постановкой, и все удается очень круто.

Елена Усенко на репетиции по вокалу / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Главный акцент будет на песне или появятся другие детали – хореография, музыкальный инструмент, визуальные эффекты?

Главный акцент будет на мне, на моей энергетике, на моих эмоциях. Там появится еще один очень клевый момент, который я сейчас не хочу рассекречивать. Это небольшой сюрприз, но не хореография на заднем фоне. Мы все сошлись на том, что главное в номере – показать энергетику, которая живет в песне.

Екатерина Комар аккомпанирует Елене на синтезаторе / Фото Валентины Полищук, 24 канал

На кого из представителей Украины на Евровидении – то ли на детском, то ли на взрослом – ты равняешься?

Из последних – это Go_A, потому что они для меня, как и для всех украинцев, приехали домой победителями. По-моему, они на одном уровне с Måneskin, невероятно крутые.

Елена Усенко о фанах и хейтерах

Читаешь, что о тебе пишут в сети? Как ты реагируешь на критику?

Никто не может нравиться абсолютно всем, никто. И я это понимаю, поэтому читаю, что обо мне пишут. Иногда я по-доброму отвечаю своим хейтерам, потому что мне интересно, как они будут реагировать, интересно входить с ними в контакт. Почему нет?

Мне часто пишут, что эта песня слишком взрослая для Детского Евровидения. Но подростки сейчас намного сознательнее, умнее, в 14 лет они уже понимают, что будущее будем делать именно мы. Поэтому у меня нет страха, что "Важіль" будет слишком взрослым.

Елена Усенко на репетиции по вокалу / Фото Валентины Полищук, 24 канал

В сети были обвинения, что твоя победа проплачена. Отвечаешь таким диванным критикам?

Я и моя преподавательница по вокалу категорически против того, чтобы с кем-то договариваться, кому-то платить за что-то. Мы все делаем честно, своими силами. Самое главное для меня, что вся моя команда – мои друзья, моя мама, мои педагоги – знают правду.

Беда в том, что некоторым людям трудно воспринять факт, что кто-то победил, а они – нет. Тогда говорят, что все проплачено. Однако, если посмотреть на ситуацию адекватно, то видно, сколько я работаю, как я расту.

В сети тебя сравнивают с Юлией Саниной? Как ты на это реагируешь?

Мне приятно, потому что я фанатка группы The Hardkiss. По моему мнению, Юлия Санина – это одна из самых крутых артисток в Украине. Можно сказать, что я на нее равняюсь.

