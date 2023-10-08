К счастью, певец смог выехать из Израиля, который атаковали боевики из ХАМАСа. Раньше мы рассказывали, как украинские звезды реагируют на вторжение террористов.

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Бруно Марс находится в безопасности

Команда артиста сообщила, что концерт Бруно в Тель-Авиве отменен. Зрителям вернут деньги на карты.

Бруно несколько часов провел в Тель-Авиве в то время, когда террористы из ХАМАСа обстреливали города ракетами. Однако певец уже вылетел оттуда и находится в безопасности.

Организаторы шоу "Добрый вечер с Гаем Пайнсом" заметили Бруно Марса и членов его команды из аэропорта Бен-Гурион.

Он прилетел в Афины, а оттуда направится в Катар, чтобы продолжить свой тур,

– говорится в соцсетях шоу.



Бруно Марса сфотографировали в аэропорту Израиля / Фото с инстаграммы шоу

Добавим, что Бруно Марс никоим образом не прокомментировал вторжение ХАМАС в Израиль. Последняя публикация в его инстаграмме датирована 5 октября. Накануне – 4 октября артист дал концерт в Тель-Авиве, где в субботу должен был выступить во второй раз.

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