К счастью, певец смог выехать из Израиля, который атаковали боевики из ХАМАСа. Раньше мы рассказывали, как украинские звезды реагируют на вторжение террористов.
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Бруно Марс находится в безопасности
Команда артиста сообщила, что концерт Бруно в Тель-Авиве отменен. Зрителям вернут деньги на карты.
Бруно несколько часов провел в Тель-Авиве в то время, когда террористы из ХАМАСа обстреливали города ракетами. Однако певец уже вылетел оттуда и находится в безопасности.
Организаторы шоу "Добрый вечер с Гаем Пайнсом" заметили Бруно Марса и членов его команды из аэропорта Бен-Гурион.
Он прилетел в Афины, а оттуда направится в Катар, чтобы продолжить свой тур,
– говорится в соцсетях шоу.
Бруно Марса сфотографировали в аэропорту Израиля / Фото с инстаграммы шоу
Добавим, что Бруно Марс никоим образом не прокомментировал вторжение ХАМАС в Израиль. Последняя публикация в его инстаграмме датирована 5 октября. Накануне – 4 октября артист дал концерт в Тель-Авиве, где в субботу должен был выступить во второй раз.
Что происходит в Израиле: коротко
- 7 октября боевики по группировке ХАМАС неожиданно напали на Израиль. Они взяли ответственность за вторжение. В сети публикуют многие видео перестрелки на юге Израиля.
- Боевики ХАМАС проникли в израильский город Маген. Там продолжаются тяжелые бои с участием танков. В боях погиб командир бригады Армии Израиля Нахаль Джонатан Стейнберг.
- Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что Израиль находится "в состоянии войны". По данным СМИ, в Израиле уже погибли более 600 человек. Число раненых превысило 2 тысячи. Среди погибших – 2 граждане Украины.
- 8 октября Израиль проголосовал за объявление войны. Теперь государство может осуществлять "значительную военную деятельность". В последний раз этот пункт применяли еще в 1973 году (когда Сирия и Египет напали на Израиль).