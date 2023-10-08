На щастя, співак зміг виїхати з Ізраїлю, який атакували бойовики з ХАМАС. Раніше ми розповідали, як українські зірки реагують на вторгнення терористів.

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Бруно Марс перебуває безпеці

Команда артиста повідомила, що концерт Бруно у Тель-Авіві скасовано. Глядачам повернуть кошти на картки.

Бруно кілька годин провів у Тель-Авіві в той час, коли терористи з ХАМАС обстрілювали міста ракетами. Проте співак вже вилетів звідти та перебуває в безпеці.

Організатори шоу "Добрий вечір з Гаєм Пайнсом" помітили Бруно Марса та членів його команди з аеропорту Бен-Гуріон.

Він прилетів до Афін, а звідти попрямує до Катару, щоб продовжити свій тур,

– йдеться у соцмережах шоу.



Бруно Марса сфотографували у аеропорту Ізраїля / Фото з інстаграму шоу

Додамо, що Бруно Марс жодним чином не прокоментував вторгнення ХАМАС до Ізраїлю. Остання публікація в його інстаграмі датована 5 жовтня. Напередодні – 4 жовтня артист дав концерт в Тель-Авіві, де у суботу мав виступити вдруге.

Що відбувається в Ізраїлі: коротко