Бруклин Бекхэм перенес свою свадьбу с любимой: в чем причина
Источник:Hello!
Сын Дэвида и Виктории Бекхэм, Бруклин, планировал сыграть свадьбу в 2021 году, но помешала пандемия коронавируса. Они хотят подождать, пока эпидемиологическая ситуация не станет лучше.
22-летний Бруклин Бекхэм сделал предложение любимой еще в прошлом году, и в этом году онb с Николой Пельтц планировали сыграть пышную свадьбу. Но праздник придется отложить до лучших времен.
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Коронавирус разрушил все наши планы. Но мы надеемся, что в следующем году все получится. Мы обручены больше года, и если бы не вирус, то мы уже давно поженились бы,
– сказал Бруклин.
Во время пандемии Бруклин изолировался с любимой в США, пока вся его семья находится в Великобритании в Лондоне. Влюбленные проживали определенное время в Нью-Йорке, но впоследствии пара переехала в свой новый дом в Беверли-Хиллс. Грядущее Рождество парень также планирует провести в США с родственниками Николы Пельтц, и из-за этого он очень волнуется.
Что известно об отношениях пары
- После романов с Хлоей Морец и флирта с Селеной Гомес Бекхэм завязал роман с моделью и дочерью миллиардера Николой Пельтц. Об отношениях стало известно в октябре 2019 года. Они вместе посетили вечеринку на Хэллоуин.
- Влюбленные также встретили Новый 2020 год на вечеринке семьи Бекхэмов в их имении в городке Котсволд. Впоследствии они вместе отдыхали на солнечном курорте в честь 25 дня рождения девушки.
- Бруклин сделал предложение Николе в июле 2020 года. Пара опубликовала фото, где виднелось драгоценное кольцо на безымянном пальце девушки. Впоследствии информацию о предстоящей свадьбе подтвердили Виктория и Дэвид Бекхэм.
- Сообщалось, что свадебное платье для Николы создаст ее свекровь – дизайнер Виктория Бекхэм, а на свадьбу потратят не один миллион долларов. На празднике также должен быть Элтон Джон – крестный отец Бруклина.
- Пара уже подписала брачный контракт, согласно которому невеста и жених согласились не претендовать на имущество и финансы друг друга в случае расторжения брака.