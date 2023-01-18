Для меня это тяжелый личный удар, – Зеленская в Давосе рассказала о гибели министра МВД

Елена Зеленская с рабочим визитом находится в Давосе, где участвует в мероприятиях в рамках Всемирного экономического форума. Там первая леди Украины с грустью рассказала о трагедии, которая произошла утром 18 января в Броварах.

Вертолет, на борту которого было высшее руководство Министерства внутренних дел Украины, упал возле детского сада. Все члены экипажа и пассажиры вертолета погибли. Также погибли дети, которых утром привели в садик. Украина в очередной раз переживает ужасную трагедию.

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Елена Зеленская в Давосе рассказала о трагедии в Броварах

"К сожалению, сегодня еще один ужасный день. Наверное, со стороны может казаться, что мы можем к этому привыкнуть, но мы не привыкаем. Каждый раз для нас это трагедия. Сегодня эта авиакатастрофа забрала жизни не только тех людей, которые летели в вертолете. К сожалению, вертолет упал во дворе детского сада, погибли несколько детей. Честно говоря, у меня сейчас нет достаточно сил, чтобы выразить свои эмоции. Мы все сегодня в подавленном состоянии. Очень трудно даже складывать мысли вместе. Конечно, я не могу доложить вам какую-то дополнительную информацию, потому что я ею не владею. Знаю, что уже ведется расследование, почему эта трагедия произошла", – сказала первая леди.

Также Елена Зеленская поделилась воспоминаниями о погибшем министре Денисе Монастырском.

Я очень хорошо знала господина министра. Для меня сегодня еще и тяжелый личный удар,

– добавила Зеленская.

Напомним, Елена Зеленская узнала о крушении в Броварах, находясь в Давосе. Первая леди Украины как раз готовилась к выступлению на одном из мероприятий, когда ей сообщили о падении вертолета с руководством МВД возле детского сада. Эта новость настолько поразила Елену, что она не смогла сдержать слез.

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