Бросала в меня компьютеры, – партнер Могилевской из "Танцев со звездами" о работе с артисткой

Танцовщик Игорь Кузьменко работал вместе с Наталией Могилевской на проекте "Танцы со звездами". Мужчина признался, что иногда она бросала в него компьютеры.

Именно с Игорем Кузьменко певица Наталья Могилевская победила в первом сезоне обновленных "Танцев со звездами".

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Игорь Кузьменко о работе с Могилевской

Танцор признался, что победа на шоу далась ему и Наталье не легко. Могилевская сосредоточилась на первом месте, поэтому в течение сезона уверенно шла к своей цели. Иногда у артистки сдавали нервы: "Наталья бросала в меня и компьютеры".

Кузьменко удивлен рассказами некоторых конкурсантов, рассказывающих, что тренируются по 4–6 часов. Тренировка Игоря и Натальи в хореографическом зале длилась по 12 часов ежедневно – с утра до ночи.

Родители, родные танцовщика живут в Одессе, он хотел поехать туда, увидеться с ними, однако Могилевская не отпускала.

Ни разу не уезжал из Киева в Одессу, пока танцевал с Могилевской. Мы ссорились из-за этого. Но потом я был благодарен ей. С этими умениями прошел до следующего сезона,

– поделился Игорь.



Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко / Фото с инстаграма Игоря Кузьменко