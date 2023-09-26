Это тяжело, – жена Брюса Уиллиса рассказала, как семья справляется с неизлечимой болезнью актера
Источник:NBC
В феврале стало известно, что актер Брюс Уиллис, который стал знаменитым благодаря съемкам в фильме "Крепкий орешек", страдает неизлечимой болезнью. Мужчине поставили диагноз лобно-височная деменция. Теперь его жена Эмма Хеминг-Уиллис рассказала, как их семья справляется с заболеванием мужчини.
Она отметила, что им сейчас сложно. Кроме того, модель призналась, рассказала ли она дочерям Мэйбл и Эвелин о болезни отца.
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Как семья Брюса Уиллиса справляется с его болезнью
Эмма отметила, что их с актером дочери знают о заболевании папы. Она сказала им, поскольку не хотела, чтобы "диагноз отца или какая-либо форма деменции были клеймом или позором". В то же время Хеминг добавила, что деменция – семейная болезнь, поэтому сложно не только Брюсу, но и другим членам семьи.
Я узнала, что деменция – это тяжело. Человеку с диагнозом тяжело. Семьи тоже. И одинаково тяжело и Брюсу, и мне, и нашим девочкам,
– поделилась Эмма.
Интервью с женой Брюса Уиллиса: смотрите видео онлайн
Что известно о состоянии здоровья Брюса Уиллиса: главное
Весной 2022 года актеру диагностировали афазию, но здоровье актера существенно ухудшилось. І в феврале мужчине установили точный диагноз – лобно-височная деменция.
Что такое деменция?Это ухудшение функций мозга, которые влияют на память, мышление, способность принимать решения и выполнять повседневные задачи. В частности, человек, которому диагностировали эту болезнь, может терять память, не различать дни недели, годы или даже не узнавать собственное окружение. Эти признаки могут проявляться разными способами у разных людей и на разных стадиях развития деменции.
- Бывшая жена Брюса Уиллиса Деми Мур помогает семье актера справиться с его тяжелым заболеванием. Она даже ушла из кино, когда узнала о страшной болезни экса.
- Также известно, что в связи с болезнью, Уиллис составил завещание. Издание Radar написало, что состояние знаменитости оценивается в 250 миллионов долларов. Их актер решил поделить между дочерьми от Деми Мур и семьей, с которой живет сейчас. Известно, что Румер, Скаут и Таллула могут получить только по одному миллиону долларов. Остальные средства достанутся его жене Эмми Хеминг и их общим дочерям.