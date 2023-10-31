Брэд Питт показался с Леонардо Ди Каприо: редкое общее фото знаменитостей

Голливудские актеры Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо хорошо подружились на съемочной площадке фильма "Однажды в Голливуде". Они до сих пор поддерживают тесные отношения.

Так, на днях голливудские актеры засветились вместе. Они опубликовали совместное фото.

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Брэд Питт показался с Леонардо Ди Каприо

Актер недавно поделился снимком, на котором он и его коллега Леонардо Ди Каприо пытаются сфотографироваться вместе. Брэд Питт надел стильную кофту оливково-горчичного цвета с белыми рукавами. Он дополнил ее фуражкой и черными джинсами. В то же время, Ди Каприо подобрал серую футболку в сочетании с джинсами и стильной черной джинсовой курткой.

Просто двое пожилых парней делают селфи,

– лаконично подписал фото актер.

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