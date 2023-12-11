Мною легко манипулировать, – Бритни Спирс впервые заговорила, как чувствует себя после развода

Известная американская исполнительница Бритни Спирс решила рассказать о своих эмоциях. Она поделилась, как чувствует себя после развода с фитнес-тренером Сэмом Асгари.

Недавно стало известно, что отцу Бритни Спирс ампутировали ногу. Причиной послужило то, что на одной ноге возникла сильная инфекция. А все потому, что мужчина страдал алкоголизмом.

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Бритни Спирс рассказала о самочувствии после расставания с любимым

В своем инстаграмме звезда распространила сообщение, в котором высказалась, как сейчас, себя чувствует. Она отметила, что пока не научилась проводить время наедине. Певица также считает, что ею легко манипулировать.

Это так удивительно – быть одинокой. У меня было много времени, чтобы оглянуться назад, вспомнить все хорошее и плохое. Я понимала, что не совсем умею проводить время сама с собой. Мною легко манипулировать, потому что я держу свое сердце открытым настежь. Но я точно знаю, что я хочу это изменить. Мне нужно время, чтобы спросить себя, хорошо ли эта ситуация влияет на меня,

– написала она.

Артистка рассказала, что ей нравится тот график, по которому она живет. В то же время Бритни призналась, что иногда скучает, поскольку "боится многих вещей".

Мне нравится мой распорядок дня, и обычно я делаю одни и те же действия каждый день. Но, честно говоря, я чувствую скуку, а также боюсь многих вещей. То, как я сейчас живу, это все мое, все принадлежит мне. Было так много людей в моей жизни, которые вмешивались в личное, но я знаю, что быть эгоистом – это нормально. Жить и наслаждаться собственной жизнью – это прекрасно,

– поделилась Спирс.

О личной жизни Бритни Спирс