Мною легко манипулировать, – Бритни Спирс впервые заговорила, как чувствует себя после развода
Известная американская исполнительница Бритни Спирс решила рассказать о своих эмоциях. Она поделилась, как чувствует себя после развода с фитнес-тренером Сэмом Асгари.
Недавно стало известно, что отцу Бритни Спирс ампутировали ногу. Причиной послужило то, что на одной ноге возникла сильная инфекция. А все потому, что мужчина страдал алкоголизмом.
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В своем инстаграмме звезда распространила сообщение, в котором высказалась, как сейчас, себя чувствует. Она отметила, что пока не научилась проводить время наедине. Певица также считает, что ею легко манипулировать.
Это так удивительно – быть одинокой. У меня было много времени, чтобы оглянуться назад, вспомнить все хорошее и плохое. Я понимала, что не совсем умею проводить время сама с собой. Мною легко манипулировать, потому что я держу свое сердце открытым настежь. Но я точно знаю, что я хочу это изменить. Мне нужно время, чтобы спросить себя, хорошо ли эта ситуация влияет на меня,
– написала она.
Артистка рассказала, что ей нравится тот график, по которому она живет. В то же время Бритни призналась, что иногда скучает, поскольку "боится многих вещей".
Мне нравится мой распорядок дня, и обычно я делаю одни и те же действия каждый день. Но, честно говоря, я чувствую скуку, а также боюсь многих вещей. То, как я сейчас живу, это все мое, все принадлежит мне. Было так много людей в моей жизни, которые вмешивались в личное, но я знаю, что быть эгоистом – это нормально. Жить и наслаждаться собственной жизнью – это прекрасно,
– поделилась Спирс.
О личной жизни Бритни Спирс
- Пара познакомилась во время съемок клипа Бритни на композицию Slumber Party. Их отношения начались в 2016 году, а спустя время они стали жить вместе в доме Спирс.
- Пара обручилась в сентябре 2021 года – после того, как певицу освободили от родительского попечительства. Уже в июне 2022 года они сыграли свадьбу. Церемония прошла в Лос-Анджелесе.
- В августе 2023 года стало известно, что фитнес-тренер и актер Сэм Асгари подал на развод из Бритни. Причиной он назвал "непримиримые разногласия".
- Интересно, что после свадьбы супруги подписали контракт. Согласно ему, после развода мужчина не должен получить ни одной части из многомиллионного дохода певицы. Ее состояние тогда оценили в 60 миллионов долларов.
- Однако, Сэм хотел изменить условия контракта и даже шантажировал Спирс. Он угрожал опубликовать "позорную информацию" о певице, если она не изменит своего решения. По-видимому, он хотел получить деньги. К тому же, фитнес-тренер обвинял артистку в изменах.