Нещодавно стало відомо, що батьку Брітні Спірс ампутували ногу. Причиною стало те, що на одній нозі виникла сильна інфекція. А все через те, що чоловік страждав алкоголізмом.

Цікаво "Це була "дія", – Брітні Спірс розповіла про перший поцілунок з Джастіном Тімберлейком

Брітні Спірс розповіла про самопочуття після розставання з коханим

У своєму інстаграмі зірка поширила допис, у якому висловилась, як зараз себе почуває. Вона зазначила, що наразі не навчилась проводити час наодинці. Співачка також вважає, що нею легко маніпулювати.

Це так дивно – бути самотньою. В мене було чимало часу, щоб озирнутися назад, згадати все хороше й погане. Я розуміла, що не зовсім умію проводити час сама із собою. Мною легко маніпулювати, бо я тримаю своє серце відкритим навстіж. Але я точно знаю, що хочу це змінити. Мені потрібен час, щоб запитати себе, чи добре ця ситуація впливає на мене,

– написала вона.

Артистка розповіла, що їй до вподоби той графік, за яким вона живе. Водночас Брітні зізналась, що іноді нудьгує, оскільки "боїться багатьох речей".

Мені подобається мій розпорядок дня, і зазвичай, я роблю одні й ті самі дії кожного дня. Але, чесно кажучи, я відчуваю нудьгу, а також боюся багатьох речей. Те, як я зараз живу, це все моє, все належить мені. Було так багато людей у моєму житті, які втручалися в особисте, але я знаю, що бути егоїстом – це нормально. Жити й насолоджуватися власним життям – це прекрасно,

– поділилась Спірс.

Про особисте життя Брітні Спірс