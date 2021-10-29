Бритни Спирс отправилась на отдых на частный остров: фото возле вертолета
Источник:Инстаграм Бритни Спирс
Известная американская певица Бритни Спирс на вертолете улетела на частный остров. Без жениха звезда будет отдыхать в теплых краях.
После официального решения суда об освобождении из-под опеки отца, американская певица Бритни Спирс начала новую жизнь. На днях она решила изменить атмосферу вокруг и улететь в теплые края.
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Бритни Спирс улетела на отдых
Знаменитость отправилась на частный остров. На отдых исполнительница улетела не самолетом, а вертолетом. Интересно, что Бритни Спирс проводит время в отпуске без своего жениха, Сэма Асгари. Он остался в Лос-Анджелесе, поскольку находится на съемках фильма.
Бритни Спирс показала в личном блоге фото возле вертолета. Она позировала в изумрудной кофточке и черном пальто. Певица дополнила образ солнцезащитными очками, молочной шляпой и темно-бежевыми туфлями-лодочками.
В руках артистка держит сумку в тон, iPad, который она получила недавно, а также кучку книг. Похоже, она заранее спланировала, как будет проводить время.
Прилетела на частный остров... здесь хорошо, но слишком жарко,
– поделилась впечатлениями от отдыха Бритни Спирс.
Бритни Спирс / Фото из инстаграма Бритни Спирс
Поклонники активно реагируют на новое сообщение знаменитости. Они рады, что Бритни может самостоятельно управлять своей жизнью:
- "Наслаждайся каждым мгновением";
- "Ты заслуживаешь самого лучшего. Наслаждайся, королева";
- "Видеть тебя с iPad в руках и на отдыхе делает меня таким счастливым, Бритни. После 13 лет, когда тебе так много отказывали, ты наконец начинаешь жить своей жизнью";
- "Надеюсь, ты хорошо проведешь время. Ты этого заслуживаешь";
- "Это образ жизни, который подходит королеве".