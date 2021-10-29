После официального решения суда об освобождении из-под опеки отца, американская певица Бритни Спирс начала новую жизнь. На днях она решила изменить атмосферу вокруг и улететь в теплые края.

Смотрите также Пэрис Хилтон показала свадебные платья, в которых пойдет под венец

Бритни Спирс улетела на отдых

Знаменитость отправилась на частный остров. На отдых исполнительница улетела не самолетом, а вертолетом. Интересно, что Бритни Спирс проводит время в отпуске без своего жениха, Сэма Асгари. Он остался в Лос-Анджелесе, поскольку находится на съемках фильма.

Бритни Спирс показала в личном блоге фото возле вертолета. Она позировала в изумрудной кофточке и черном пальто. Певица дополнила образ солнцезащитными очками, молочной шляпой и темно-бежевыми туфлями-лодочками.

В руках артистка держит сумку в тон, iPad, который она получила недавно, а также кучку книг. Похоже, она заранее спланировала, как будет проводить время.

Прилетела на частный остров... здесь хорошо, но слишком жарко,

– поделилась впечатлениями от отдыха Бритни Спирс.



Бритни Спирс / Фото из инстаграма Бритни Спирс

Отметим, Виктория Бекхэм также на отдыхе вместе с мужем и детьми. Звезда показывала, как проводила время на шоколадной фабрике. Семья Бекхэмов наслаждалась золотой осенью в Калифорнии.

Поклонники активно реагируют на новое сообщение знаменитости. Они рады, что Бритни может самостоятельно управлять своей жизнью: