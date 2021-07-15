Бритни Спирс снова выступила в суде: теперь ее представляет новый адвокат

Американская певица Бритни Спирс маленькими шагами преуспевает в деле опекунства своего отца Джеймса. Накануне состоялось слушание, где Бритни в очередной раз сделала акцент на освобождении ее от опекунства, а судья ей разрешил самой избрать нового адвоката.

После впечатляющего первого выступления в суде, который состоялся в конце июня, адвокат Бритни – Сэм Ингхем подал в отставку. Мужчина больше не занимается делом, которое вел с 2008 года и заработал на этом немалое состояние.

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Маленькая победа Бритни

Во время очередного судебного заседания 14 июля суд Лос-Анджелеса удовлетворил ходатайство Спирс в отношении нового адвоката, и теперь им стал Мэтью Розенгарт, чья адвокатская контора представляла интересы Стивена Спилберга, Шона Пенна, братьев Аффлеков и других. Своего нового адвоката Бритни смогла нанять сама, без вмешательства отца, поэтому стоит ожидать, что дело приобретет новые повороты.

"Для того, чтобы такое решение суда стало возможным прошение о нем подала от имени Бритни Спирс ее временный опекун Джоди Монтгомери, таким образом они избежали "дополнительной экспертизы ее дееспособности", – говорится в судебных документах.

Помимо назначения нового адвоката, Бритни Спирс вновь выступила перед судьей с обвинениями против своего отца. Она в очередной раз заявила, что он "злоупотребляет опекунством".

Я хочу обвинить своего отца в злоупотреблении опекунством. Сегодня я хочу выдвинуть обвинение против отца. Я хочу провести расследование в отношении отца. Если это не злоупотребление, то я не знаю, что это такое,

– заявила Спирс.

"Я думала, что они пытались убить меня. Если это не насилие, я не знаю, что это такое. Это чертова жестокость", – эмоционально добавила женщина.

Новый адвокат певицы призвал Джейми Спирса добровольно уйти с поста опекуна дочери.

"Мы будем действовать быстро и активно для его устранения. Остается вопрос: в чем он замешан? Он должен уйти в отставку добровольно, потому что это в интересах подопечной, – заявил Мэтью Розенгарт, похвалив свою клиентку за "мужество, страсть и человечность" во время выступления в суде, а ее показания он назвал "четкими, осознанными, мощными и убедительными".

Что известно о деле опекунства отца Бритни