Бритни Спирс сходила на выставку со взрослыми сыновьями: редкие фото и видео

Во втором браке Бритни Спирс родила двух сыновей – Шона и Джейдена. Ребята долгое время не появлялись на публике со звездной матерью. Однако на днях певица исправила ситуацию и повела их на выставку Ван Гога. Как выглядят ее взрослые дети, смотрите дальше.

В сентябре 39-летнюю Бритни Спирс освободили от опекунства отца-тирана и с тех пор ее жизнь заиграла новыми красками. Она готовится к свадьбе с бойфрендом Сэмом Асгари, отдыхает на частном острове и видится с сыновьями при любой удобной возможности.

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Так, артистка с детьми и друзьями посетила выставку знаменитого художника Винсента Ван Гога в Лос-Анджелесе. У них были VIP-билеты, поэтому они не попали в поле зрения никаких других посетителей. Звезда обнародовала видео с редкого выхода в свет и призналась, что в такой компании чувствует себя собой.

Я пошла с людьми, которые любят меня при любых обстоятельствах, как бы глупо я не вела себя, открыв рот,

– заметила Бритни Спирс.

Более того, Бритни Спирс опубликовала несколько кадров со взрослыми сыновьями. Правда, быстро удалила их из инстаграма. На фото она позировала с 16-летним Шоном и 15-летним Джейденом, которых родила от танцовщика Кевина Федерлайна.

Бритни Спирс с сыновьями / Фото из инстаграма певицы



Бритни Спирс с сыновьями / Фото из инстаграма певицы