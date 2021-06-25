Бритни Спирс извинилась перед фанатами за 2 года лжи в соцсетях

Американская певица Бритни Спирс нарушила молчание в зале суда и заявила, что не хочет, чтобы ее отец Джеймс был опекуном. Также в своем инстаграме она оставила большую публикацию, где рассказала, почему последние годы вынуждена была притворяться счастливой и не реагировать на слухи о ее сложных отношениях с отцом.

Бритни Спирс объяснила, что счастливая жизнь – это то, к чему мы все стремимся, поэтому она каждый раз писала, что у нее все хорошо. Сейчас она может быть смелой и откровенной со своими поклонниками.

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"Я просто хочу рассказать вам, друзья, маленький секрет... Я не хочу, чтобы люди думали, что моя жизнь идеальная, потому что это вообще не так... И если вы читали что-нибудь обо мне в новостях на этой неделе, вы, очевидно, действительно знаете, что теперь это не так!!! Прошу прощения за то, что притворялась, будто я была в порядке последние два года... я делала это из-за своей гордости, и мне было неловко рассказывать о том, что со мной случилось... Но, честно говоря, кто не хочет показывать свою инстаграм-жизнь в положительном свете", – поделилась Бритни Спирс.

Привычке демонстрировать идеальную жизнь Спирс научилась у своей мамы, Линн Спирс. "Это было одной из лучших черт моей матери. Независимо от того, каким плохим был день, когда я была младше... Ради меня и моих братьев и сестер она всегда делала вид, будто все в порядке", – сказала Бритни.

В своей заметке она оставила еще изображение с цитатой Альберта Эйнштейна: "Если вы хотите, чтобы ваши дети были умными, читайте им сказки. Если вы хотите, чтобы они были умнее, читайте им еще больше сказок". Именно эта фраза вдохновила ее открыться фанатам.

"Хотите верьте, хотите нет, но притворство, что со мной все в порядке, на самом деле помогло... Поэтому я решила опубликовать эту цитату сегодня, потому что, черт возьми, если вы проходите через ад... Я чувствую, что инстаграм помог мне найти прекрасную возможность поделиться своим присутствием... существованием... и просто почувствовать, что я важна, несмотря на то, через что я прошла, и эй, это сработало... Поэтому я решила начать читать больше сказок!" – подытожила звезда.

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Реакция и поддержка сети

Звездные коллеги Бритни и тысячи фанатов обрадовались сообщению и поблагодарили за то, что она к ним "вернулась":

"Люблю тебя. Ты так важна для многих людей";

"Спасибо, что сказали правду. Вы заслуживаете жить на своих условиях";

"Оставайся сильной, Бритни!";

"Мы любим тебя, Бритни!!!";

"Мы тебя слышим. Мы поддерживаем тебя";

"Мы с тобой";

"Вы – отважная легенда, более знаковая, чем любой сказочный персонаж! Давай, королева!!! Мы полностью с тобой!";

"Люблю тебя вечно, Бритни, ты важна для стольких людей. Мы навсегда тебя вернули!";

"Хорошая работа, Бритни! Пожалуйста, продолжайте говорить свою правду! Вам нужно освободиться и быть личностью! Бритни, мы стоим с тобой и молимся за твое счастье".

Отметим, что Бритни Спирс 23 июня впервые выступила в суде против своего отца Джеймса Спирса, который является ее опекуном с 2008 года. Тогда женщина имела проблемы с наркотиками и алкоголем, но за все годы так и не смогла добиться самостоятельной жизни несмотря на здоровый образ жизни. По ее словам, отец запрещал ей рожать, выходить замуж, заниматься собственной карьерой и управлять финансами. В сети ее поддержали миллионы людей, в частности – бывший бойфренд Джастин Тимберлейк.