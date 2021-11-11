Бритни Спирс готовится к свадьбе: какой знаменитый дизайнер сошьет ей платье

Американская исполнительница Бритни Спирс занимается подготовкой к своей свадьбе с Сэмом Асгари. На днях звезда приоткрыла подробности будущей церемонии. Свадебное платье для Бритни создаст Донателла Версаче.

Прошло около двух месяцев после помолвки Бритни Спирс и Сэма Асгари. Знаменитость решила не откладывать подготовку к свадьбе надолго, а потому уже начала ее. Об этом она рассказала в своем инстаграме.

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Кто сошьет свадебное платье для Бритни Спирс

Исполнительница опубликовала несколько ярких фото, на которых позирует в пышном бледно-розовом платье длины макси. Но звезда заметила – не этот наряд станет ее свадебным.

Нет, это не мое свадебное платье... Донателла Версаче шьет мне подвенечный наряд, пока мы это обсуждаем... Доброй ночи, друзья,

– написала артистка.

Так, свадебное платье для Бритни Спирс создаст итальянский модный дом Versace. Но больше деталей певица не рассказала.



Бритни Спирс в розовом платье / Фото из инстаграма Бритни Спирс



Бритни Спирс в розовом платье / Фото из инстаграма Бритни Спирс

Что известно о свадьбе Бритни Спирс

Около 13 лет американская звезда находилась под опекунством отца. В 2021 году она впервые лично выступила в суде и рассказала, что ее опекун не позволял ей беременеть. Также ходили неподтвержденные слухи, что Бритни Спирс даже не могла выйти замуж без разрешения Джейми Спирса.

Первые слухи о том, что знаменитость в третий раз выходит замуж, появились в июле. Тогда Бритни увидели с кольцом на безымянном пальце. Впоследствии бойфренда певицы заметили в магазине Cartier.

Но когда отец певицы отказался от должности опекуна, стало известно, что артистка обручилась с Сэмом Асгари. Влюбленные опубликовали волшебные кадры, а Бритни показала кольцо с камнем.

В СМИ сообщали, что Спирс и Асгари хотят сыграть свадьбу на Гавайях. Дата церемонии неизвестна, но по данным инсайдеров, все должно произойти до 2 декабря (40-летие знаменитости).