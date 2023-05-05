Раскладывают палатки и вешают флаги: британцы готовятся к коронации Чарльза ІІІ – первые фото

Через считанные часы начнется историческое событие – коронация Чарльза III. Британцы уже готовятся к церемонии – смотрите первые фото из Лондона.

Впервые за 70 лет в Великобритании состоится масштабное и историческое событие – коронация Чарльза ІІІ. В течение долгого периода в Лондоне и других городах Соединенного Королевства готовятся к церемонии.

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Британцы готовятся к коронации

В канун церемонии британцы активно готовятся к просмотру церемонии коронации. В центре Лондона разбивают палатки, чтобы увидеть золотую карету, в которой Чарльз III будет ехать в Вестминстерское аббатство.

Британцы запасаются флагами: носят их на плечах и вывешивают с балконов своих жилищ. Биг-Бен (часовую башню Вестминстерского дворца) подсветили коронационной эмблемой.

Британцы готовятся к коронации / Фото "Клуб роялистов"

Что нужно знать о коронации Чарльза ІІІ