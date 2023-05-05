Впервые за 70 лет в Великобритании состоится масштабное и историческое событие – коронация Чарльза ІІІ. В течение долгого периода в Лондоне и других городах Соединенного Королевства готовятся к церемонии.
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Британцы готовятся к коронации
В канун церемонии британцы активно готовятся к просмотру церемонии коронации. В центре Лондона разбивают палатки, чтобы увидеть золотую карету, в которой Чарльз III будет ехать в Вестминстерское аббатство.
Британцы запасаются флагами: носят их на плечах и вывешивают с балконов своих жилищ. Биг-Бен (часовую башню Вестминстерского дворца) подсветили коронационной эмблемой.
Британцы готовятся к коронации / Фото "Клуб роялистов"
Что нужно знать о коронации Чарльза ІІІ
- Торжества начнутся 6 мая и продлятся до 8 мая. Эти дни объявлены выходными в Великобритании.
- Событие начнется с шествия в Вестминстерское аббатство. Король Чарльз ІІІ и королева Камилла отправятся туда золотой каретой, их будут сопровождать военные. В аббатстве пройдет служба, где их официально коронуют. Церемония завершится возвращением в Букингемский дворец и выходом королевской семьи на балкон.
- Лондонцы и гости города будут следить за коронацией, расположившись вдоль маршрута походки. Трансляция коронации будет проходить на многих британских каналах и экранах в городах Королевства. Текстовая трансляция будет вести 24 Канал.