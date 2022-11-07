Группа Bring Me The Horizon, которая снимала клипы в Украине, собирает деньги для пострадавших животных

Британская рок-группа Bring Me The Horizon поддерживает Украину в войне с Россией. Музыканты объединились с движением UAnimals, чтобы помочь животным, пострадавшим во время вторжения. Они разыгрывают уникальные призы за донат в 4 фунта стерлингов – около 170 гривен.

Зоозащитная организация UAnimals вышла на всемирно известную группу Bring Me The Horizon, чтобы она помогла со сбором на лечение и реабилитацию пострадавших животных. Однако рокеры поддержали Украину не только словами, но и розыгрышем, который обещают провести 23 ноября.

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Bring Me The Horizon собирает деньги для животных в Украине

В видеообращении британцы подчеркнули, что из-за войны животные в Украине напуганы, травмированы и одиноки. Они обратились к миллионам фанов со всего мира, чтобы те задонатили на сбор хотя бы 4 фунта стерлингов и получили шанс выиграть подарки.

Первый – это сине-желтые барабанные мембраны с автографами участников, на которых Мат Николс играл на премии New Musical Express Awards 2022. Два других – подарочные карты в официальный магазин рокеров Horizon Supply Co на суммы 100 и 50 фунтов стерлингов.

Группа понимает, что украинцы объединились с начала войны, чтобы помогать не только друг другу, но и животным, пострадавшим из-за боевых действий. Они пережили тысячи взрывов, потеряли семьи, дома и нормальную жизнь. Bring Me The Horizon хочет присоединиться и выразить свою поддержку украинскому народу в это тяжелое время и поддержать UAnimals в их благотворительных инициативах,

– говорится в сообщении.

В сети также напомнили – чем больше донатов, тем больше шансов на победу.

Напомним, два клипа группы Bring Me The Horizon сняты в Украине. В сентябре 2021 года вышло видео на трек DiE4u, в котором даже слышен украинский язык. Съемки проходили в одном из ночных клубов Киева, а главной героиней клипа стала украинская модель Алина Знахаренко. В то время как первое видео на песню Mantra 2018 года рокеры снимали в Октябрьском дворце.

Британцы также несколько раз приезжали в Украину с концертом – в июле 2019 года они закрыли первый день фестиваля UPark, а в сентябре 2020 года отыграли сольник в Киеве.