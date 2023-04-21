Братья Борисенко объяснили, почему отказались работать с Потапом и Никитиным: "Сложный период"

Братья-близнецы Александр и Владимир Борисенко стали популярны после Фабрики звезд-3. Тогда в 2009 году они подписали контракт с Новым каналом. Артисты рассказали, что предложения они получали от Потапа и Юрия Никитина, однако отказали им.

Братья Борисенко уже давно не выпускают песни. Однако когда они были очень популярны и зарабатывали неплохие деньги.

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Известные братья-близнецы дали интервью Славе Демину, в котором рассказали, какие предложения получали на пике музыкальной карьеры.

Почему Борисенко отказались работать с Потапом и Юрием Никитиным

Вова Борисенко отметил, что с продюсером и рэпером Потапом тогда не сложилось. В 2009 году у них был контракт с Новым каналом.

Потап хотел сотрудничать, а Новый хотел денег. Короче не сошлось. Мы прожили сложный период. Ты чувствуешь себя куклой, когда ты ничего не решаешь,

– объяснил он.

Артист добавил, что также они общались с музыкальным продюсером Юрием Никитиным. "Он узнал, что у нас закончился контракт. Познакомились и проскакивало какое-то предложение. Но мы сказали, что хотим взять год паузы, попытаться поискать себя самостоятельно", – ответил Вова Борисенко.

По его словам, они пытались удержать популярность.

Сколько зарабатывали артисты

Саша Борисенко рассекретил, какие гонорары они с братом получали на пике карьеры.

Мы получали сумасшедшие деньги, 2 – 3 тысячи долларов в месяц. Где-то 10% по контракту. Второй раз мы подписали контракт на выгодных для нас условиях, на больший процент. Мы могли ничего не делать, а жить при этом. Около года так проработали. Зарплата была 1500 – 2000 долларов,

– отмечает он.

В это время они поняли, что не хотят сотрудничать с каналом, в 2013 году братья Борисенко подумали, что могут работать самостоятельно.

"Прописали стратегию. Хотели выходить на новый уровень. Потом события на Майдане. Все утихает, деньги тратить нельзя. Не знаешь, что будет дальше", – отметил певец.

Отметим, что сейчас Вова Борисенко – креативный копирайтер, занимается рекламой, а Саша Борисенко – видеоредактор.

Смотрите интервью с братьями Борисенко: видео

К слову, в феврале рэпер Потау выпустил трек "Волонтер", с которым оскандалился. Эта песня возмутила пользователей за упрощенный и иногда эротизированный текст со строками "танцуй, мала" или "не спрашивай, где ночи провела, я волонтерила". Одни считают, что песня унизила волонтеров, другая – что сделала их модными. На днях Потап впервые прокомментировал этот хейт и признался, что всегда может извиниться.