"Предательская морда": брат TAYANNA Миша Марвин удалил посты о войне и вернулся в Black Star

В мае родной брат певицы TAYANNA, известный как Миша Марвин, заявил, что ушел из российского лейбла Black Star и потерял свое сценическое имя. Это произошло после того, как артист выступил против войны. Однако Мишей М он пробыл недолго и попросился обратно.

Об этом Михаил Решетняк объявил 16 сентября, через четыре месяца после того, как якобы порвал с лейблом Black Star после 7 лет совместной работы. Чтобы "выстелиться" перед россиянами, брат TAYANNA даже удалил все посты, в которых осуждал войну и поддерживал родную Украину.

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Миша Марвин "переобулся" и вернулся в русский Black Star

Да, это не ошибка. Я снова Миша Марвин. В 99% случаев нужно просто поговорить, чтобы решить все проблемы. Так и вышло. Мы с Пашей и Вальтером все обсудили. Больше нет никаких недопониманий. Лейбл передал мне права на имя и песни. Мы остаемся коллегами и друзьями,

– похвастался Михаил Решетняк.

"Наше сотрудничество продолжится, но в новом формате. Я самостоятельный артист, а команда Black Star будет будет моим дистрибьютором и обеспечит менеджментом", – добавил брат TAYANNA.

Родной брат TAYANNA Миша Марвин вернулся в Black Star / Фото с инстаграма предателя

Ради Black Star брат TAYANNA удалил посты в поддержку Украины

Музыкальный лейбл Black Star не просто российский, его основал рэпер Тимати, который "топит" за владимира путина и называет его "лучшим другом". Правда, два года назад Тимур Юнусов вышел из бизнеса, сейчас Black Star принадлежит его товарищам Павлу Курьянову и Вальтеру Леруссе.

Хотя на момент российского вторжения Михаил Решетняк был в Дубае, но долго "мялся" и поддержал Украину только 2 марта. Он снял видео, в котором обратился к тем, кто считает войну "военной операцией" и попросил задуматься. Тогда он не осудил россию и распространял нарратив, что "большинство русских людей не хотят этой войны, как и украинцы". 21 марта певец четко написал, что "против войны, против убийств".

Однако все его посты в поддержку Украины куда-то исчезли. После 23 февраля и до 4 мая, когда он объявил, что больше не Миша Марвин, в его инстаграм-профиле "пробели".

Как Мишу Марвина затравили украинцы

Даже после выхода из Black Star Михаил Решетняк не собирался покидать россию. Последние четыре месяца он продолжал развивать карьеру в стране, которая убивает и пытает украинцев. Об этом свидетельствовало то, что в шапке его инстаграма "висели" российские контакты пиарщицы и концертного директора.

В комментариях брату TAYANNA сразу же "прилетело". Кроме "дно" и "разочарования", пишут еще и следующее: