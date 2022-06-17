Боженька преподнес испытание, – Оля Полякова призналась, как ей живется с мамой во Франции

После гастролей в США Оля Полякова снова вернулась во Францию, на виллу подруги Ники Белоцерковской. Как выяснилось, там она живет не только с дочками, но и с мамой.

Ранее Оля Полякова рассказывала, что для нее и двух ее дочерей испытание жить без няни и домработницы. Однако теперь призналась, что еще больший вызов – делить одну крышу с родной мамой.

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Как Оли Поляковой живется с мамой

От родителей певица съехала еще в 18 лет, так что для нее дикость, что мама Светлана снова поучает ее в 43.

Жить во взрослом возрасте с мамой, с которой не жил с 18 лет, – это еще один челлендж. Во взрослом возрасте, когда ты привыкла быть хозяйкой в своей семье, появляется еще одна хозяйка, которая рассказывает, что тебе делать, как ты не то положила, не то приготовила, и не так ты детей своих учишь, и не так они с тобой разговаривают,

– с улыбкой заявила Оля Полякова.

Она без преувеличений считает, что эти месяцы даны ей для того, чтобы закалить характер: "Это тоже такое испытание. Я всегда считаю, что все наши испытания даются нам Богом для чего-то. Я понимаю, что моя выдержка с годами очень усилилась, но, должно быть, недостаточно, раз мне Боженька еще и это поднес".

Учусь быть сдержанной, учусь быть уважительной, учусь быть вежливой. Не получается нифига, но я стараюсь,

– подытожила артистка.

Оля Полякова с мамой и дочерьми / Фото из инстаграма певицы

Раньше мама Поляковой жила в России

Много лет мама Оли Поляковой жила в России со своим бойфрендом. Лишь в середине апреля женщина вырвалась в Европу.

"Слава Богу, моя мама выехала. Я очень сильно избегала этого вопроса, пока она была там. Потому что у меня был там как заложник, мне было очень страшно. Она будет со мной, все будет хорошо", – делилась певица в интервью Славе Дёмину.