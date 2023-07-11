Борис Джонсон стал отцом: кто родился у бывшего премьера Великобритании

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в восьмой раз стал папой. На днях его жена Кэрри родила ему сына. Как назвали мальчика и первые его фото – смотрите ниже.

Напомним, что у супругов родился третий общий ребенок. В то же время Борис Джонсон от предыдущих браков имеет еще 4 детей.

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Мальчик появился на свет еще 5 июля. Однако только сейчас пара сообщила радостную новость.



Сын Бориса Джонсона / Фото из инстаграммы Кэрри

Как Борис Джонсон назвал ребенка

Кэрри написала в соцсетях, что у них родился сын. Назвали его Фрэнк Альфред Одиссей Джонсон. Молодая мама показала первые фотографии малыша.

Жена Джонсона добавила лаконичную подпись в фотографии.

Добро пожаловать в мир, Фрэнк Альфред Одиссей Джонсон, родившийся 5 июля в 9:15 утра. Можете ли вы угадать, какое имя выбрал мой муж?

– в шутку написала она.



Сын Бориса Джонсона / Фото из инстаграммы Кэрри

На одном из фото старший сын обнимает, а заботливо накрывает одеялом своего нового братика.

"Я люблю каждую минуту этого сонного малыша. Видеть, как мои старшие дети обнимают своего нового брата с такой радостью и волнением - это прекраснейшее, что можно было увидеть. Мы все очень впечатлены", – написала Керри.



Сыновья Бориса Джонсона / Фото из инстаграммы Керри

Напомним, что Керри – третья жена бывшего премьер-министра Бориса Джонсона. До замужества с политиком она была активисткой в области экологии. Их роман начался в 2018 году, когда он еще был женат на Марине Виллер.

Сам Борис Джонсон стал отцом в восьмой раз. У него есть четыре наследника от Марины Вилер, с которой он прожил 25 лет, уже трое – от нынешней жены, а также внебрачная дочь.