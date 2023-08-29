Одна из самых известных композиций группы "Океана Эльзы" – "Обійми" – зазвучала на английском языке. Ее перепели, чтобы поддержать Украину.
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Англоязычный кавер "Обійми"
Американский композитор Эллис Голл, обладатель Грэмми и Эмми Джордж Витти создали кавер на песню "Обійми". Вместе с ними работала украинская вокалистка Марьяна Головко.
Сооснователь квинтета CRBQ Алек Берфилд рассказал о том, как родилась идея записать свое видение композиции.
Мы с братом Гаем Берфилдом искали способ помочь Украине еще два года тому назад. У моего брата в штате Массачусетс живут пятеро членов семьи, бежавшей из Мариуполя, поэтому мы глубоко связаны с Украиной. Мы надеемся, что это видео понравится зрителям,
– заметил Алек Берфилд.
Все средства, которые музыканты соберут для просмотра ролика, будут переданы Украине.
Эллис Голл, Джордж Витти и Марьяна Головко – Hug Me: смотрите видео онлайн
В сети украинцы и иностранцы тронуты новой версией песни и благодарят артистов за поддержку:
- "Спасибо вам за работу";
- "Искренне спасибо";
- "Так красиво, спасибо от Украины";
- "Какое хорошее звучание";
- "Спасибо. Это удивительно";
- "Блестящее".
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