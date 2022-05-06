Борцам за Украину: Кристина Соловий презентовала песню "Я твоя зброя"

Певица Кристина Соловий представила трек "Я твоя зброя". В преддверии полномасштабного вторжения она публиковала демо-версию песни, однако война изменила планы на премьеру. И мечтатели всей страны, как завещала песня, теперь "устраивают оружие" с одной целью - победить.

Артистка призналась, что для нее это одна из самых трудных песен. Друг Кристины – Андрей Балан подарил ей текст, а накануне полномасштабного вторжения девушка испытывала тревогу, подтолкнувшую написать музыку.

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Это песня о мечте. Мечтаю о мире. И я посвящаю его каждому, кто берет в руки оружие с целью отстоять Украину и право украинцев на существование. Вы несете мир!

– подчеркнула исполнительница.

Сейчас каждый украинец мечтает о победе, о мирном небе, возвращении домой, воссоединении с семьями. Стремится чувствовать свободу и делать привычные вещи.

Желание победить является нашим сильнейшим оружием,

– сказала Кристина.

В клипе на песню изобразили украинскую весну, с флером ностальгии по мирной жизни, мечты о романтических временах в победном будущем. Режиссер видео Юрий Катынский отметил: "Весна является противовесом образу зимы в песне, которая с 2014 года приносит нам войну. Весна – это символ жизни, пробуждения и победы над зимой, как символ смерти. Весна приходит несмотря на войну, а мечта сильнее войны" .

"Я твоя зброя" – это современное продолжение традиции песен, воспевающих освободительные соревнования. Это песня украинской победы.

Кристина Соловой – "Я твоя зброя": смотрите видео онлайн