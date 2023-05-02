Боно из U2 нарисовал портрет Зеленского для обложки американского журнала

Боно из ирландской группы U2 изобразил портрет Владимира Зеленского для обложки июньского номера американского журнала The Atlantic. Она выполнена в желто-голубых цветах и с красноречивой надписью.

Портрет Владимира Зеленского появился на обложке одного из самых старых и авторитетных журналов США The Atlantic. Все потому, что в номере размещена статья "Контрнаступление" – репортаж из Украины и фронта. На картине солиста U2 Боно справедливо красуется надпись: "Выбор между свободой и страхом".

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Боно из U2 нарисовал портрет Зеленского для обложки журнала

Июньскую обложку разработал и нарисовал Боно, который рассказал Джефри Голдбергу, что иногда перерабатывает и переосмысливает обложки Atlantic на своем iPad,

– отметили в твиттере.

Портрет Зеленского, который нарисовал Боно из U2 / Фото The Atlantic

Как отметил главный редактор The Atlantic, Боно "обеспокоен вопросами свободы и достоинства". Он также подчеркнул, что победа Украины необходима для торжества демократии.

"Будущее демократического мира будет определяться тем, смогут ли украинские военные выйти из тупика с Россией и отбросить страну назад - возможно даже навсегда из Крыма", – говорится в статье "Контрнаступление".

Боно приезжал в Украину