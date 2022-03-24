Бон Джови показал видео, как одесситы строят баррикады под It’s My Life: вдохновляющие кад

Легендарный рок-исполнитель Бон Джови не остался в стороне от видеоролика в сети, где под его культовую песню It’s My Life украинцы укрепляют Одессу. На видео мужчины грузят песок в мешки с пляжа, а парень играет на барабанах под музыкальное сопровождение.

Американский рокер остался поражен настойчивостью одесситов, которые даже во время опасности и войны продолжают оборонять город и готовиться к наступлению россиян с моря.

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На видео можно увидеть абсолютно приподнятое и бодрое настроение одесситов, которые не собираются сдавать город врагу.

Это для тех, кто стоит… Одесса, Украина. Слава Украине!

– написал Бон Джови.

песня It's My Life стала самой известной в группе Бона Джови. Впервые она появилась на свет в 2000 году в качестве главного трека альбома Crush. Песня была даже номинирована на премию Грэмми в категории "Лучшее рок-исполнение дуэта или группы с вокалом".

Отметим, что не только песня It's My Life стала актуальна для украинцев и каждый раз мотивирует идти вперед. К списку "символических" уже давно присоединились: