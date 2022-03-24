Американский рокер остался поражен настойчивостью одесситов, которые даже во время опасности и войны продолжают оборонять город и готовиться к наступлению россиян с моря.

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На видео можно увидеть абсолютно приподнятое и бодрое настроение одесситов, которые не собираются сдавать город врагу.

Это для тех, кто стоит… Одесса, Украина. Слава Украине!
– написал Бон Джови.

Отметим, что не только песня It's My Life стала актуальна для украинцев и каждый раз мотивирует идти вперед. К списку "символических" уже давно присоединились:

  • KALUSH Orchestra – "Стефанія";
  • "Один в каноэ" – "У мене немає дому";
  • Джамала – "1944";
  • "Океан Эльзы" – "Вставай";
  • ONUKA – "Місто" и т.д.