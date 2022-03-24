Американський рокер залишився вражений наполегливостю одеситів, які навіть в час небезпеки та війни продовжують обороняти місто і готуватись до наступу росіян з моря.

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На відео можна побачити абсолютно піднесений та бадьорий настрій одеситів, які не збираються здавати місто ворогу.

Це для тих, хто стоїть на своєму… Одеса, Україна. Слава Україні!

– написав Бон Джові.

Цікаво: пісня It’s My Life стала найвідомішою у гурті Бона Джові. Вперше вона з'явилась на світ у 2000 році як головний трек альбому Crush. Пісня була навіть номінована на премію Греммі у категорії "Найкраще рок-виконання дуету або групи з вокалом".

Зазначимо, що не лише пісня It’s My Life стала актуальною для українців та щоразу мотивує йти вперед. До списку "символічних" вже давно приєднались: