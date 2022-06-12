Больше не вместе: пара из "Холостяка-11" Михаил Заливако и Анна Богдан разошлись

Победительница 11 сезона шоу "Холостяк" Анна Богдан призналась, что они с Мишей Заливако больше не вместе. Разойтись после года отношений решила она.

В финале 11 сезона реалити-шоу "Холостяк" Михаил Заливако протянул кольцо экс-жене бывшего руководителя Офиса Президента Анне Богдан. Более года они жили вместе в Киеве, а многотысячная аудитория ждала их женитьбы. Однако свадьбы не будет, влюблены больше не вместе.

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Михаил Заливако и Анна Богдан разошлись

К сожалению, наши отношения закончились, это мое окончательное решение. Это решение далось мне тяжело. Наше знакомство было самым интересным, очень классная история, которую я буду всегда помнить,

– заявила Анна Богдан.

Она призналась, что решила рассказать правду после того, как ее засыпали вопросами "где девался Миша?", "почему нет Миши?", "вы разошлись?".

"Я очень долго не могла найти в себе силы, чтобы сказать вам. Иначе бы посыпалось еще больше вопросов, которые бы меня просто разбили еще больше… Прошу вас не спрашивать, что случилось. Дайте мне возможность прожить в своей тишине", – обратилась Богдан к подписчикам.

Реакция сети на разрыв Богдан и Заливаки

во время войны Анна Богдан выехала из Украины в Великобританию. Михаил Заливако остался на Родине.

Решение влюбленных стало шоком даже для неизменного ведущего "Холостяка" Григория Решетника и его жены Кристины:

Кристина Решетник: "Анюта, Мишань, ну перестаньте, вы такая классная пара";

"Анюта, Мишань, ну перестаньте, вы такая классная пара"; Григорий Решетник: "Нееет. Обнимаем вас".

Скриншот из инстаграма Анны Богдан

Другие фоловеры Анны Богдан тоже не сдерживают своего удивления: