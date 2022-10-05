Больше не украинка: предательница Татьяна Денисова давно получила российский паспорт

После 24 февраля хореограф Татьяна Денисова сбежала из Киева в Москву и словом не обмолвилась о войне. Экс-муж предательницы Александр Кривошапко объяснил, что та молчит, потому что с Украиной ее ничего больше не связывает, у нее уже российский паспорт.

30-летний Александр Кривошапко рассказал, что почти семь лет не общался с экс-женой Татьяной Денисовой, но в ноябре 2021 года она неожиданно ему написала. Хореограф попросила выслать свидетельство о разводе, потому что готовилась получить российский паспорт. Так, уже в декабре Денисова официально стала россиянкой.

Читайте также Персоны нон грата: какие 5 украинских артисток попали под санкции СНБО

Кривошапко о российском гражданстве Денисовой

Вы должны понимать, что это человек, рожденный в Калининграде. Всю жизнь жила в Севастополе, училась в Питере в Вагановке и после начала карьеры в Украине работала в России. Учитывая ее такое русское происхождение, я не заметил ничего, что бы меня оскорбило. Я понимал, что человеку нужно развиваться,

– заявил Александр Кривошапко.

Абсурдность ее российского гражданства заключается в том, что когда после участия в шоу "Х-фактор" 2010 года певец катался в Москву в офис Sony Music, то Денисова всячески поливала Россию грязью. Танцовщица, которая в то время была на пике карьеры в Украине, вбивала ему в голову, что это страна "п*дарас*в, наркоманов и проституток".

Когда мои первые проекты в Украине состоялись, я сотрудничал с российским офисом Sony Music и постоянно ездил в Москву. Таня тогда к Москве не имела никакого отношения. И она постоянно говорила мне, цитирую: "Саша, Россия – это страна п*дарас*в, наркоманов и проституток". Это ее слова. И поэтому мне очень досадно, что человек, с которым у меня был брак, вынужден жить в столь неприятной для себя атмосфере,

– подколол Кривошапко Денисову.

Татьяна Денисова и Александр Кривошапко / Фото из соцсетей

Интересно, что певец не осуждал Татьяну Денисову за молчание после 24 февраля, потому что понимал, что та живет в стране, где за правду "может исчезнуть". Однако когда экс-жена села в судейское кресло российского танцевального шоу, то окончательно упала в его глазах.

"Мне очень жаль. Я ее всегда считал самым талантливым, мудрым человеком. Но когда взрослая женщина делает такие вещи, это нельзя назвать мудростью. В моих глазах ее талант тоже рассыпался. И мне очень обидно из-за этого", – подытожил Александр Кривошапко.