Британский киноактер Бенедикт Камбербэтч заболел в Южно-Африканской Республике в конце 2019 года. Тогда он работал на съемках фильма, но потом улетел в США. Мужчина подозревает, что именно он мог привезти коронавирус в страну, хотя фанаты этому не верят.

Более года назад Бенедикт Камбербэтч работал в ЮАР на съемках фильма "Мавританец". Однажды ему стало очень плохо, хотя симптомы болезни он не уточнил. Актер убежден, что это был коронавирус, а он мог стать тем самым "нулевым пациентом", перевезя болезнь в США.

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Я ужасно разболелся. А когда началась эта история с "ковидом" в начале 2020 года, я подумал: "Боже мой, неужели я стал нулевым пациентом?". Мне было очень плохо, у меня была пневмония,

– поделился Камбербэтч.

Реакция фанатов

Многие поклонники посмеялись над заявлением Камбербэтча в комментариях издания Just Jared, поскольку его считают слишком самоуверенным даже в таком негативном ключе:

"Лол, пахнет синдромом главного героя, или как?";

"Как, черт возьми, кто-то может это узнать?";

"У него большое эго";

"Да, я люблю его фильмы, но нет, остановись!";

"И он дождался, пока наступит время раскрутки нового фильма, чтобы все рассказать миру";

"Кликбейт", теперь мы знаем о новом фильме, в котором он снялся".

Кто еще болел COVID-19 перед началом пандемии?

Стоит добавить, что Бенедикт Камбербэтч стал не первой звездой, заболевшей коронавирусом еще до объявления пандемии в мире.

К примеру, странные симптомы неизвестной тогда болезни почувствовала актриса Гвинет Пэлтроу в конце 2019 года после посещения Парижа. У нее тогда был сильный воспалительный процесс в организме, а после выздоровления у нее еще долго была слабость и "туман в голове".

Также тогда еще не изученные симптомы коронавируса, такие как потеря обоняния и неконтролируемая потливость, прочувствовали на себе Хью Грант и его жена. Произошло это в феврале 2020 года, когда о болезни начали только говорить.

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