11 апреля в мире отмечают Международный день борьбы с болезнью Паркинсона. Эта болезнь известна своим коварством и может поразить человека любого возраста. Однако, многие люди в мире, включая знаменитостей, борются с ней каждый день, доказывая, что жить с неизлечимой болезнью можно.

Болезнь Паркинсона – это хроническое заболевание центральной нервной системы, которое проявляется в виде нарушения движений. "Дрожащий ​​паралич", как по-другому называли болезнь, исследовал и изучил врач Джеймс Паркинсон в 1817 году. Известно, что болезнь неизлечима, однако если принимать лекарства и придерживаться здорового образа жизни, то можно облегчить ее симптомы.

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Майкл Джей Фокс

В 1998 году звезда культового фильма "Назад в будущее" Майкл Джей Фокс признался поклонникам, что живет с болезнью Паркинсона. Факт болезни он скрывал 7 лет, ведь волновался, что потеряет популярность. Актер настолько не мог смириться с тем, что больной, даже впал в депрессию и начал злоупотреблять алкоголем.



Болезнь Паркинсона у звезд / фото Getty Images

Однако, овладев собой, актер решил сделать перерыв в карьере, чтобы посвятить максимум сил лечению. За это время Фокс написал 3 книги, озвучил несколько мульт-персонажей, основал благотворительный фонд и получил множество наград в области кинематографа и исследований болезни Паркинсона. Актер до сих пор ведет активный образ жизни и доказывает, что даже с таким диагнозом можно уверенно двигаться вперед.

Оззи Осборн

Известному британскому рок-исполнителю Оззи Осборну также поставили диагноз болезни Паркинсона. Сначала певец думал, что сильное дрожание рук – это следствие бешеного образа жизни, употребления наркотиков и алкоголя, но врачи заверили его в другом.



Кто из звезд имеет болезнь Паркинсона / Фото Getty Images

Позже певец утверждал, что стать причиной болезни могло его неудачное падение, после которого он был вынужден делать операцию на шее. Хирургические вмешательства могли негативно повлиять на работу нервной системы и развить "дрожащий паралич". Несмотря на диагноз, Оззи Осборн продолжает музыкальную карьеру и радует фанов своими достижениями.

Нил Даймонд

Нил Даймонд является талантливым американским певцом, по данным на 2002 год занимал третье место в списке самых успешных исполнителей категории Adult contemporary в истории журнала Биллборд. В 2018 году врачи огорошили певца диагнозом, и поэтому он сразу отменил все свои гастроли.



Кто из звезд имеет болезнь Паркинсона / Фото Kevin Mazur WireImage

Чувствуя ответственность перед ценителями его творчества, Нил Даймонд заверил фанатов, что не прекратит заниматься музыкой и в дальнейшем будет составлять и исполнять песни.

Билли Конноли

Шотландский актер Билли Конноли, который известен своими ролями в фильмах "Лемони Сникетт: 33 несчастья" и "Белый олеандр", рассказал фанатам, что болен в 2013 году. О своей болезни Конноли узнал сразу после того, как его прооперировали от рака простаты. Медики определили, что у актера начальная стадия Паркинсона. Поэтому, он немедленно начал принимать лекарства, чтобы бороться с ней.



Болезнь Паркинсона у знаменитостей / Getty Images

Актер продолжает радоваться жизни и всегда оптимистично настроен относительно своего диагноза. По словам его жены, он воспринимает болезнь "попроще" и не отказывает себе ни в каких радостях.