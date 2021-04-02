К Всемирному дню распространения информации об аутизме, редакция Showbiz 24 собрала судьбы звездных родителей и их звездных детей, которые живут с этим недугом. Знаменитости не отчаиваются, а наоборот гордятся своими потомками и всячески их поддерживают, доказывая, что любовь победит любые трудности.

Болезнь аутизма касается не только обычных семей, но и звездных семей, ведь никто от нее застрахован. Все же, те люди, которые столкнулись с недугом понимают как необходимо поднимать этот вопрос в социуме и обсуждать его важность. Знаменитости, дети которых живут с аутизмом, активно занимаются повышением осведомленности людей об этой болезни, потому что на собственном опыте знают, что для успешной помощи крайне важна ранняя диагностика и интенсивная коррекция.

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Джон Траволта

О болезни сына Джона Траволты и Келли Престон, Джетта, сообщили лишь после его смерти в 2009 году. 16-летний парень получил сердечный приступ, из-за которого поскользнулся в ванной и умер от травмы. После трагедии родители Джетта рассказали, что у сына был синдром Кавасаки, после которого у него развился аутизм.



Джон Траволта с сыном Джеттом / фото из архива семьи

Сильвестр Сталлоне

Сыну легендарного актера Сильвестра Сталлоне, Серджио, врачи поставили диагноз аутизм в возрасте 3 лет. Тогдашняя жена Сталлоне – Саша сразу сообщила общественности о болезни мальчика в интервью журналу People в 1985 году.



Сын Сильвестра Сталлоне Серджио / фото из открытых источников

Долгое время актер очень страдал из-за недуга сына, ведь парень был замкнутым в себе и почти никого к себе не подпускал. Звездный папа всевозможными способами старался и старается обеспечить для Серджио нормальную жизнь и хорошее лечение и весьма сильно верит, что сын выздоровеет.

Сам Сталлоне позже рассказывал СМИ, что Серджио любит рисовать, в основном абстрактные картины, и обладает феноменальной памятью, хоть и не может применить то, чему научился в жизни. Актер очень проникся проблемой аутизма, поэтому сотрудничает с правозащитными американскими организациями, которые беспокоятся о людях, живущих с этой болезнью.

Дженни Маккарти

Американской актрисе Дженни Маккарти выпал нелегкий жизненный путь. Узнав, что их сыну Эвану поставили диагноз аутизм, ее муж и отец мальчика, Джон Ашер, ушел из семьи. Поэтому, женщина воспитывала маленького сына сама и самостоятельно занималась его лечением. Врачи убеждали актрису, что она уже ничего не сможет поделать с состоянием мальчика, однако Маккарти боролась за жизнь своего ребенка всеми силами.



Дженни Маккарти и ее сын Эван / фото Amanda Schwab

В одном интервью Дженни Маккарти рассказала, что благодаря интенсивным терапиям ее сын начал общаться и теперь пытается завести друзей. Благодаря своему опыту, звездная мама основала организацию Jenny McCarthy's Autism, где помогает всем, у кого есть нарушения в спектре аутизма. Также, женщина написала книгу, где поделилась своим опытом с родителями, которые воспитывают детей с аутизмом.

Тони Брэкстон

Известная американская певица и обладательница 7 Грэмми воспитывает сына Дизеля, который имеет диагноз аутизм. За свои усилия и попытки помочь не только своему ребенку, но и другим людям с этим недугом, Тони была удостоена чести быть послом организации Autism Speaks, которая способствует решению проблем аутизма.



Тони Брэкстон с сыном Дизелем / фото из открытых источников

Женщина рассказала миру о болезни младшего сына во время одного своего концерта. Со слезами на глазах, Тони Брэкстон сообщила, что Дизель – ребенок с аутизмом, который нуждается в особом уходе. Позже, Брэкстон рассказала, что диагноз ее сыну сообщили очень поздно, ведь если бы болезнь обнаружили сразу после рождения, то был бы больший процент вылечиться полностью.

Певица приложила титанические усилия, чтобы Дизель нормально чувствовал себя в социуме и ей это удалось. Сейчас мальчик ходит в обычную школу, у него есть друзья, а в 2013 году вместе с мамой даже снялся в киноленте Twist of Fate.

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