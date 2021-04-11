11 квітня у світі відзначають Міжнародний день боротьби із хворобою Паркінсона. Ця недуга відома своєю підступністю і може вразити людину будь-якого віку. Однак, багато людей у світі, включаючи знаменитостей, боряться з нею кожного дня, доводячи, що жити з невиліковною хворобою можна.

Хвороба Паркінсона – це хронічне захворювання центральної нервової системи, яке проявляється у вигляді порушення рухів. "Тремтливий параліч", як по-іншому називали недугу, дослідив та вивчив лікар Джеймс Паркінсон у 1817 році. Відомо, що хвороба є невиліковною, однак якщо приймати ліки й дотримуватись здорового способу життя, то можна полегшити її симптоми.

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Майкл Джей Фокс

У 1998 році зірка культового фільму "Назад у майбутнє", Майкл Джей Фокс зізнався прихильникам, що живе з хворобою Паркінсона. Факт хвороби він приховував 7 років, адже хвилювався, що втратить популярність. Актор настільки не міг змиритись з тим, що хворий, що навіть впав у депресію і почав зловживати алкоголем.



Хвороба Паркінсона у зірок / Фото Getty Images

Проте, опанувавши себе, актор вирішив зробити перерву в кар'єрі, аби присвятити максимум сил лікуванню. За цей час Фокс написав 3 книги, озвучив декілька мульт-персонажів, заснував благодійний фонд і отримав безліч нагород у галузі кінематографу та досліджень хвороби Паркінсона. Актор досі веде активний спосіб життя й доводить, що навіть із таким діагнозом можна впевнено рухатись уперед.

Оззі Осборн

Відомому британському рок-виконавцю Оззі Осборн також поставили діагноз хвороби Паркінсона. Спочатку співак думав, що сильне тремтіння його рук – це наслідок шаленого способу життя, вживання наркотиків та алкоголю, але лікарі запевнили його в іншому.



Хто з зірок має хворобу Паркінсона / Фото Getty Images

Пізніше, співак стверджував, що спричинити хворобу могло його невдале падіння, після якого він був змушений робити операцію на шиї. Хірургічні втручання могли негативно вплинути на роботу нервової системи і розвинути "тремтливий параліч". Попри діагноз, Оззі Осборн продовжує музичну кар'єру й тішить фанів своїми доробками.

Ніл Даймонд

Ніл Даймонд є талановитим американським співаком, який за даними на 2002 рік займав третє місце у списку найуспішніших виконавців категорії Adult contemporary в історії журналу Білборд. У 2018 році лікарі ошелешили співака діагнозом, і через це він одразу скасував усі свої гастролі.



Хто з зірок має хворобу Паркінсона / Фото Kevin Mazur WireImage

Відчуваючи відповідальність перед пошановувачами його творчості, Ніл Даймонд запевнив фанів, що не припинить займатись музикою й надалі буде складати і виконувати пісні.

Біллі Коннолі

Шотландський актор Біллі Коннолі, який відомий своїми ролями у фільмах "Лемоні Снікетт: 33 нещастя" та "Білий олеандр", розповів фанатам, що хворий у 2013 році. Про свою недугу Коннолі дізнався одразу після того, як його прооперували від раку простати. Медики визначили, що в актора початкова стадія Паркінсона. Тож, він негайно почав приймати ліки, щоб боротися з нею.



Хвороба Паркінсона у знаменитостей / Фото Getty Images

Актор продовжує тішитись життю і завжди оптимістично налаштований стосовно свого діагнозу. Зі слів його дружини, він сприймає хворобу "простіше" і не відмовляє собі у жодних радощах.