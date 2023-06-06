Облил мэрию желто-синей краской и "сел" на 15 лет: в Крыму осудили художника Богдана Зизу

В мае 2022 художник Богдан Зиза облил сине-желтой краской здание администрации в Евпатории. Его задержали за "терроризм" и "вандализм по политическим мотивам", а теперь приговорили к 15 годам за решеткой.

Российский военный суд Ростова-на-Дону приговорил художника Богдана Зизу к 15 годам заключения в колонии общего режима. Согласно приговору, первые четыре года художник должен провести в тюрьме. Его обвиняют в совершении теракта, угрозе совершения теракта и призывах к терроризму.

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Крымского художника Богдана Зизу приговорили к 15 годам за сине-желтую краску

В военном суде Ростова-на-Дону Зиза подчеркнул, что нельзя молчать, нужно выступать против войны. В своем последнем слове он также заявил, что с 10 июля отказывается от еды и требует лишить его российского гражданства, полученного после аннексии Крыма. Художник также просит освободить из российских тюрем всех украинских политзаключенных.

Что известно о протесте Богдана Зизы

что Министерство иностранных дел Украины осудило сфабрикованный "приговор" российского марионеточного суда украинскому художнику. В МИДе говорят, что "осуждение личности за ее самовыражение в художественной форме является искажением справедливости и нарушением основных принципов демократии".