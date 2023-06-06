Облил мэрию желто-синей краской и "сел" на 15 лет: в Крыму осудили художника Богдана Зизу
Источник:Ґрати
В мае 2022 художник Богдан Зиза облил сине-желтой краской здание администрации в Евпатории. Его задержали за "терроризм" и "вандализм по политическим мотивам", а теперь приговорили к 15 годам за решеткой.
Российский военный суд Ростова-на-Дону приговорил художника Богдана Зизу к 15 годам заключения в колонии общего режима. Согласно приговору, первые четыре года художник должен провести в тюрьме. Его обвиняют в совершении теракта, угрозе совершения теракта и призывах к терроризму.
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Крымского художника Богдана Зизу приговорили к 15 годам за сине-желтую краску
В военном суде Ростова-на-Дону Зиза подчеркнул, что нельзя молчать, нужно выступать против войны. В своем последнем слове он также заявил, что с 10 июля отказывается от еды и требует лишить его российского гражданства, полученного после аннексии Крыма. Художник также просит освободить из российских тюрем всех украинских политзаключенных.Важно, что Министерство иностранных дел Украины осудило сфабрикованный "приговор" российского марионеточного суда украинскому художнику. В МИДе говорят, что "осуждение личности за ее самовыражение в художественной форме является искажением справедливости и нарушением основных принципов демократии".
Что известно о протесте Богдана Зизы
- 16 мая 2022 года Богдан Зиза облил так называемую "городскую администрацию" Евпатории желтой и голубой красками и бросил в здание коктейль Молотова. На следующий день его задержали, а в сеть "залили" видео, где он в разорванной футболке дрожащим голосом "извиняется за свой поступок".
- Позже уличный художник рассказал, что представители ФСБ заставляли его извиняться за акцию против полномасштабного вторжения России в Украину, а перед записью видео били. Их было минимум пять, поскольку Богдан "не очень искренне раскаялся".
- Активист обвинялся в совершении теракта, угрозе совершения теракта и призывах к терроризму за видеообращение, которое записал одновременно с акцией. Он признавал, что провел антивоенную акцию, но отмечал, что она никому не навредила. Российская прокуратура потребовала для Богдана Зизы 18 лет строгого режима.