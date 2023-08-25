Выводит из себя, – "Тавр" назвал украинского артиста, которому "набил бы лицо"

Богдан "Тавр" Кротевич высказался о мужчинах, незаконно уехавших за границу. Он упомянул медийных лиц, в частности, танцовщика Влада Яму.

Начальник штаба бригады специального назначения "Азов" НГУ Богдан "Тавр" Кротевич негативно отозвался о мужчинах, уехавших из Украины незаконно. Военный объяснил, что именно раздражает его больше всего.

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Кому бы "Тавр" набил лицо

По мнению Тавра, абсолютно нормально, если за границу выезжают женщины с детьми ради спокойствия и безопасности. Но совсем иначе он относится к тем, кто пересекает границу незаконно.

"Меня не так бесит, что они уехали, меня бесит, что они когда-нибудь вернутся. Меня просто это выводит из себя. И они вернутся. Меня триггерит то, что они, скорее всего, не понесут никакого наказания. Опять же вопрос справедливости. Просто выводит", – поделился Кротевич.

Защитник назвал украинского артиста, к которому у него особенно отрицательное отношение. "Тавр" считает, что раз уж ходить на развлекательные мероприятия, то и кадры из них держать при себе.

И еще некоторые позволяют выкладывать видео с вечеринок. Влад Яма где-то там свои винилы крутит. Ему бы я лицо набил, просто так по-мужски. Всяким ТрО Барселоны,

– добавил "Тавр".

Интервью с Богданом "Тавром" Кротевичем: смотрите видео онлайн

Где сейчас Влад Яма