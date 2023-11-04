Ведущий "Кто сверху" Богдан Шелудяк описал свое состояние во время болезни и ответил хейтерам

Актер и телеведущий Богдан Шелудяк на днях признался, что у него редкое заболевание неврологическое заболевание – синдром Гийена-Барре. Он описал свое состояние и объяснил, на что похожа его болезнь.

После признаний Богдана Буше (Шелудяка) многие фаны и коллеги поддержали его. Однако нашлись и те, кто решил упрекнуть блоггера.

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Шелудяк описал свое состояние во время болезни

Ранее ведущий рассказывал, что синдром Гийена-Барре – это редкое заболевание, которое может привести даже к параличу. У блоггера патология вызывает:

онемение конечностей,

проблемы со зрением,

координацией и вещанием.

Теперь Богдан подробнее описал свое состояние. В инстаграм-сторисе он опубликовал короткое видео, в котором рассказал, на что похожа его болезнь.

Буше, едва говоря, сравнил свое состояние с сильным алкогольным опьянением.

На что похоже мое состояние, кроме онемения конечностей, расфокусировки зрения и плохой координации?.. Вспомните, когда вы очень сильно напивались. Вот такое состояние у меня, только я все нормально понимаю, но просто тело не может быстро реагировать на команду мозга,

– объяснил Шелудяк.



Богдан Шелудяк описал свою болезнь / Скриншот из его инстаграмм-сторис

Что такое синдром Гиена-Барре Это редкое неврологическое заболевание, когда иммунная система тела ошибочно атакует нервы, контролирующие движения мышц. Это может привести к слабости, боли и даже паралича мышц. Люди с этим синдромом могут ощущать потерю контроля за своими движениями. В большинстве случаев при правильном лечении пациенты выздоравливают.

Блогер ответил на хейт

Многие хейтеры упрекнули ведущего "Кто сверху". Из-за его болезни они вспомнили, как Богдан жестко высказался о девушках. По их словам, это эффект бумеранга.

"Тогда, по его же логике, увидимся завтра на соседних койках в палате… А состояние действительно не 10/10", – сказал Шелудяк.



Богдан Шелудяк ответил хейтерам / Скриншот с его инстаграмм-сторис

Также блогер поблагодарил тех, кто переживает за его здоровье.